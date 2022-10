I due Consiglieri del centrodestra in sopralluogo al Centro Sociale Arcadia – Trovate delle anomalie per le quali saranno chiesti dei chiarimenti al Comune – Schio: sopralluogo al centro sociale Arcadia

Cioni e Santi:: “Per noi è prioritario appurare se l’immobile è agibile e idoneo all’utilizzo per il quale è stato e viene locato”

Scortati a vista

da una pattuglia dei carabinieri e da agenti della digos oltre che dalla Polizia Locale, lunedì sera si è svolto il sopralluogo al centro sociale Arcadia da parte dei due consiglieri del centrodestra Alex Cioni e Luigi Santi:

<< Lo stato dell’immobile ci è parso con evidenti anomalie di cui chiederemo conto >> – spiegano i due consiglieri con una interrogazione agli uffici comunali << in modo da appurare lo stato di agibilità dell’immobile >>.

Il capogruppo di Schio Città Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia Alex Cioni e il consigliere della Lega Luigi Santi, sottolineano che è << alquanto singolare che il Comune abbia proceduto con un bando pubblico per l’assegnazione del capannone senza verificare le condizioni in cui versa lo stabile >>.

In questi anni lo spazio è stato adibito per promuovere spettacoli musicali con un afflusso importante di giovani, per questa ragione – sottolineano gli esponenti del centrodestra – << ci auguriamo che l’immobile sia munito di tutte le certificazioni necessarie e sia in regola con la normativa vigente relativa ai locali aperti al pubblico >>.

Non vi è dubbio che un locale aperto al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre che per spettacoli, debba rispettare tutte una serie di normative in ambito di sicurezza.

<< All’interno del capannone – raccontano Cioni e Santi –

non abbiamo notato indicazioni circa le uscite di sicurezza, né altre indicazioni, né apparecchiature antincendio. Inoltre, l’installazione di una cucina completa con bancone del bar e di un palco per spettacoli necessitano di autorizzazioni antinfortunistiche oltre che in ambito di igiene e sanità pubblica >>.

Insomma i due consiglieri vogliono vederci chiaro. Nel bando viene specificato che chi si aggiudicherà la gestione dell’immobile dovrà promuovere corsi di lingua italiana per stranieri come eventi socio-culturali che prevedono l’accesso di pubblico.

<< In questa fase – concludono Cioni e Santi – per noi è prioritario accertare che l’immobile sia pienamente agibile e che coloro che lo frequenteranno lo facciano in piena sicurezza >>.

I due consiglieri fanno sapere di aver inviato l’interrogazione per conoscenza anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Asl e ad altri enti pubblici.

BLOG: http://alexcioni.blogspot.com/