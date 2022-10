Schio, Servizi Digitali: sabato 22 ottobre “Spid Day”

Richiedere e attivare gratuitamente l’identità digitale Spid grazie al supporto di personale preparato. Lo si potrà fare sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 13, durante l’evento “Spid Day”.

Mezza giornata dedicata all’assistenza digitale alla cittadinanza che rientra nel più ampio programma del Digital Meet. Il più grande Festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese.

Ad ospitare lo Spid Day sarà l’Innovation Lab che ha sede al Faber Box di viale Tito Livio (2° piano sala Flex Box).

In pochi minuti sarà possibile attivare il sistema di identità digitale necessario per accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione. Chi vorrà usufruire di questa opportunità dovrà portare con sé il proprio smartphone, un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e avere un account mail attivo.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra progetto AVATAR – Alto Vicentino Alleanza per Azioni in Rete, Pasubio Tecnologia e Comune di Schio. Oltre al prezioso aiuto dei ragazzi del Servizio Civile Digitale e gli studenti del Liceo Tron-Zanella di Schio.

Non è tutto:

il Comune ha attivato anche due nuovi sportelli permanenti rivolti alla cittadinanza che ha bisogno di un aiuto per accedere ai servizi digitali.

Al Qui Cittadino di Piazza Statuto ogni martedì dalle 9 alle 13 e ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 si potrà ricevere assistenza per lo Spid e per l’Identità Digitale con Carta d’Identità Elettronica (attivazione, informazioni sull’utilizzo, recupero delle password, etc..).

Per accedere allo sportello è necessario prendere appuntamento allo 0445691242.

Il secondo sportello, invece, è dedicato all’assistenza nell’utilizzo dello smartphone, del pc, dell’account di posta elettronica, ma è anche rivolto ai i cittadini che hanno bisogno di un supporto per accedere ai servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni (rilascio dei certificati online, gestione del portale dell’automobilista e del portale Sanità KM0, prenotazione degli appuntamenti per il rinnovo del passaporto, gestione dei profili dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, etc..). Il servizio è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 negli spazi dell’Innovation Lab (Faber Box, 2° piano – Sala Flex Box). Per accedere allo sportello è necessario prendere appuntamento allo 0445691472.

«La digitalizzazione dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni ha numerosi e innegabili vantaggi, oltre a essere diventata una linea strategica dello Stato – dice il Sindaco Valter Orsi – È importante, però, tenere presente che non per tutti è semplice e immediato rapportarsi con strumenti nuovi. Con questi due nuovi sportelli, infatti, vogliamo assicurare l’accessibilità dei servizi online per tutti i nostri cittadini, nessuno escluso. Proseguiamo, quindi, un percorso che ha visto il nostro territorio fare da “precursore” su questo tema».

Fonte: Comune di Schio