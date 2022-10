Schio: reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere

I Carabinieri della Stazione di Schio hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza, un soggetto straniero domiciliato nello scledense, 34enne, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio sulla città di Schio e dei comuni limitrofi, i carabinieri della locale Stazione, impegnati nel pomeriggio di ieri in un servizio di pattuglia nel centro cittadino, hanno proceduto al controllo in via Milano di un soggetto il cui atteggiamento aveva destato sospetti.

Nel corso del controllo,

il soggetto veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di uno sfollagente retrattile della lunghezza di 45 cm, del cui possesso non ha fornito alcuna plausibile giustificazione.

Condotto presso gli uffici del Comando di via Maraschin, lo straniero veniva denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, con il sequestro dell’arma rinvenuta.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Schio, nei giorni scorsi, ha portato anche al rinvenimento di 28 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, nei confronti di tre giovani dimoranti nei comuni di Schio e Santorso, che sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti.

In un’altra attività invece, in Malo,

i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente è risultato colpito da un provvedimento di sospensione della patente di guida.

Pertanto al termine degli accertamenti veniva sanzionato amministrativamente per la violazione al codice della strada di guida con patente sospesa, a cui conseguirà la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

11 ottobre 2022

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di Schio