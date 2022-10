La notte scorsa, alle 2:20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SPX Via Maranese a Schio per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. – Schio: auto esce di strada – conducente ferita

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in pronto soccorso.

La polizia locale, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora