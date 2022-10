Finisce 2-2, come con Itas Trentino, il quinto test stagionale a Sassuolo per Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, in trasferta al PalaPaganelli – Finisce pari con Sassuolo in trasferta al PalaPaganelli

La squadra guidata dal coach Marco Sinibaldi parte con il piede sull’acceleratore e nel primo set tiene il vantaggio dall’inizio alla fine, chiudendo 23-25.

Nel secondo set reazione di Sassuolo, con testa a testa fino a 22-22. Poi due palle fuori di Angelina spingono la squadra di casa, che pareggia con 25-22.

Nel terzo set entra Nardelli al posto di Angelina, ma troppi errori portano la squadra sotto di sei punti. Sul 11-17 Maggipinto e compagne ritrovano la concentrazione, annullando tre palle set a Sassuolo, ma la rimonta non riesce: 25-22. Quarto set con Montecchio che ritrova il ritmo e chiude 25-23.

“Oggi la nota più bella è il ritorno di Alice Tanase, anche se solo per un set – commenta Marco Sinibaldi -. Sono contento perché ha risposto bene e con lei in campo abbiamo portato anche a casa un set. In generale è stata una bella partita, giocata contro una squadra giovane ma esperta.

Le ragazze stanno tenendo il ritmo alto che ci stiamo portando dietro da Brescia e sono riuscite a prendere subito le misure anche di un campo diverso dal nostro, con una bella prova di testa.

Mi è piaciuto anche il servizio: in battuta abbiamo messo spesso in difficoltà le avversarie e piazzato parecchi ace. Abbiamo ancora poca pazienza in attacco, ma siamo in continua crescita”.

Sabato 15 ottobre allenamento interno al Palaferroli, aperto al pubblico e a ingresso gratuito.

Sassuolo, 13 ottobre 2022