San Zeno di Cassola: concerto del coro “El Vesoto”

La sera del 5 novembre nella chiesa di San Zeno, in programma il concerto del coro “El Vesoto”

4 Novembre:

week-end di eventi fra storia e memoria a Cassola.

Sabato 5,

dopo le cerimonie di onore ai Caduti, saranno inaugurate due mostre tematiche sulla Grande Guerra e sugli Alpini Skiatori negli spazi dell’ex Caserma Ai Muli.

Mostre, musica e celebrazioni per un fine settimana nel segno della storia e della memoria.

A Cassola, nel week end successivo al 4 novembre – anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. L’Amministrazione comunale, con la collaborazione dei Gruppi Alpini delle tre frazioni e la Sezione dell’Associazione Fanti, propone alla cittadinanza e alle scuole una serie di iniziative culturali destinate ad intrecciarsi con le tradizionali cerimonie di omaggio alla memoria dei Caduti di tutte le guerre.

Il programma degli appuntamenti è particolarmente fitto e coinvolgerà tutte le associazioni combattentistiche e d’arma del Comune e gli studenti delle scuole medie locali.

L’omaggio ai Caduti

Si parte sabato mattina (5 novembre), alle 9, con l’alzabandiera e la deposizione, in contemporanea, di corone d’alloro ai monumenti ai Caduti di piazza Aldo Moro, piazza San Zeno e Piazza Europa a San Giuseppe.

Alle 9.30 ci si sposterà nell’ex caserma “San Zeno” di via Ca’ Baroncello, dove – a ranghi riuniti – avrà luogo la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera, deposizione corona e onore ai Caduti e dove si susseguiranno gli interventi del sindaco Aldo Maroso e dello storico Ruggero Dal Molin.

Le mostre

La cerimonia sarà accompagnata dal complesso bandistico San Marco e sarà seguita, alle 10, dall’inaugurazione di due mostre tematiche: l’esposizione “La Grande Guerra del soldato italiano”, a cura dell’Archivio storico Dal Molin, e una rassegna sugli “Alpini Skiatori” curata dall’associazione storica “22^ Compagnia autonoma Skiatori” e dal Battaglione Bassano 62 C.P, che sarà presente in divisa storica.

Il concerto

In serata gli eventi proseguiranno nella chiesa arcipretale di San Zeno. Alle 19 verrà celebrata una Messa in suffragio dei caduti e delle vittime di tutte le guerre che verrà animata dal coro “El Vesoto” di Verona che sarà protagonista, alle 20.30, sempre in chiesa, di un concerto in cui le cante della tradizione saranno intervallate dalla lettura di alcune lettere originali scritte dai soldati al fronte.

Domenica le mostre allestite in caserma saranno visitabili dalle 10 alle 18, Alle 18.30, sul piazzale le celebrazioni si chiuderanno con l’ammainabandiera.