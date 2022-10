Claudio Gori eletto all’unanimità nuovo Presidente del Rotary Club Passport D2060 “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”

Il Rotary Club Passport D2060

“Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” ha eletto, all’unanimità il suo prossimo Presidente Claudio Gori per l’anno rotariano 2024-2025.

“Accetto con somma felicità la nomina a Presidente, essa mi onora ancor più considerando la presidenza di un Rotary Club che porta il nome di una donna simbolo di emancipazione femminile.

La Piscopia – dichiara Claudio Gori, attualmente Vice Presidente del Rotary Club Piscopia – è la prima donna laureata al mondo, in filosofia all’Università di Padova il 25 giugno 1678.

L’anno della mia presidenza sarà incentrato sul servire al di sopra di ogni interesse personale.”

Nel 1773 Caterina Dolfin donò all’Ateneo padovano la statua raffigurante Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che ora è posta ai piedi dello scalone Cornaro, nel Cortile Antico di Palazzo Bo.

Piscopia è sepolta nella chiesa di Santa Giustina a Padova.

Il Rotary Club Passport D2060 “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” ha raggiunto obiettivi culturali e portato a termine iniziative benefiche in Veneto di primaria eccellenza e interesse collettivo.

Vicenza, 20/10/2022

Elena Lucrezia Corner Piscopia,

(pronuncia: Cornèr Piscòpia), col cognome italianizzato spesso in Cornaro (Venezia, 5 giugno 1646 – Padova, 26 luglio 1684), è stata un’erudita e filosofa italiana ricordata come la prima donna a ottenere una laurea al mondo[1][2].

Figlia di un nobile della Repubblica di Venezia che ne favorì in tutti i modi l’educazione, a diciannove anni prese i voti come oblata benedettina, proseguendo gli studi di filosofia, teologia, greco, latino, ebraico e spagnolo. Ormai nota agli studiosi del tempo, a partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell’epoca. Quando il padre chiese che la figlia potesse laurearsi in teologia all’Università di Padova, il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose duramente, in quanto riteneva “uno sproposito” che una donna potesse diventare “dottore”, perché avrebbe significato «renderci ridicoli a tutto il mondo».[3]

Nel 1678, a 32 anni, ottenne finalmente la laurea, conseguita però in filosofia e non in teologia, come avrebbe voluto. Non poté, in quanto donna, esercitare l’insegnamento. Questo traguardo non rappresentò una spinta alla parità del diritto allo studio per le donne; si sarebbe dovuto aspettare fino al 1732 per la laurea in Italia di un’altra donna, la fisica bolognese Laura Bassi.[4]

