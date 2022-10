Il salone dedicato al matrimonio per i futuri sposi! – Ritorna a Villa Curti “Vicenza Sposi”

Il 15 e 16 ottobre si terrà a Villa Curti, Vicenza Sposi l’evento dedicato al wedding rivolto ai fidanzati che stanno organizzando il loro giorno più importante!

A Villa Curti, Vicenza Sposi, in un unico fine settimana le coppie in visita avranno l’occasione non solo di pensare a tutti i particolari per la giornata delle nozze, ma al tempo stesso ricercare le idee e tendenze più originale del 2020.

All’interno della suggestiva Villa Curti

le coppie di promessi sposi potranno trovare atelier, abiti di sartoria, studi fotografici, ristoranti, bomboniere, agenzie viaggio con le migliori mete per la luna di miele e molto altro per organizzare il loro matrimonio da favola e potranno approfittare delle offerte e promozioni da parte delle aziende che espongono.

A Villa Curti, tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare anche gioiellerie, ville, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Sabato e domenica alle ore 16.30

ci sarà il taglio della torta nuziale offerto da Fantasia Cake Design, assieme ad un calice di un prosecco offerto da Vinotop in Tour., manifestazione dedicata alle degustazioni di vino che si svolgerà in contemporanea a Vicenza Sposi.

La fiera sarà aperta sabato 15 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 16 ottobre dalle 10.00 alle 18.00.

Villa Curti si trova in via Roma, 64 a Sovizzo.

L’ingresso è gratuito con pre-registrazione online al sito www.fieresposi.it/vicenza o direttamente in fiera compilando una semplice scheda al punto registrazioni.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a vicenza@fieresposi.it

Sovizzo, ottobre 2022