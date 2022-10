Si comincia lunedì 17 ottobre – I primi eventi in programma nella “casa aperta” per Vicenza – Rinasce la Casa di Cultura Popolare

Tempo di rinnovamento

per la Società Generale di Mutuo Soccorso e per il gruppo di realtà che le sono connesse, testimonianze di una tradizione iniziata con il mutualismo di metà Ottocento e con le prime attività culturali dello storico organismo all’inizio del Novecento.

Nuova veste, in particolare, per La Casa di Cultura Popolare, associazione di promozione sociale che oggi si propone come un hub interdisciplinare aperto.

L’idea del neo-insediato comitato direttivo è infatti quella di creare spazi e occasioni per promuovere la crescita culturale di individui e comunità, spaziando dai servizi all’arte, dallo svago alla formazione, dai gruppi di studio alla convivialità: alcuni fra i numerosi modi attraverso i quali la “Casa” intende affrontare, da molteplici angolature, la complessità del reale.

Per incrociare pubblici diversi, essenziale sarà il dialogo con altre associazioni esistenti sul territorio. Ma apertura e varietà anche sul fronte delle sedi in cui attivare il proprio programma, valorizzando spazi ibridi cittadini, come per esempio la Nuova Sala Lampertico del cinema Odeon (gestito da un’impresa sociale partecipata da Società Generale di Mutuo Soccorso e recentemente insignito del Premio Carlo Lizzani come “Esercente più coraggioso dell’anno” per il 2022).

Il primo appuntamento è già fissato per lunedì 17 ottobre alle 20.30,

con una serata inaugurale che tratterà il tema delle recenti elezioni a partire dall’analisi dei dati emersi, con riflessioni anche di carattere socio-politico.

“Dove stiamo andando. L’Italia e il Veneto dopo le elezioni politiche e amministrative” – questo il titolo dell’incontro – vedrà la partecipazione di Martina Carone (politologa, Università di Padova), Giovanni Diamanti (analista e co-fondatore di YouTrend) e Paolo Natale (socio-politologo e docente all’Università di Milano).

A seguire due incontri dal titolo “Chi ha fermato il futuro?”, inizio di un ciclo di seminari e approfondimenti curati da Labis – Laboratorio Idee per il Sociale che attraversano i concetti di generatività, generazioni e generi, esplorando progressi e inquietudini del nostro tempo su questi temi.

Si inizierà mercoledì 19 ottobre alle 18 con Alessandra Minello, demografa e docente all’Università di Padova, che presenterà il suo libro “Non è un paese per madri” (Laterza). Lunedì 7 novembre, sempre alle 18, si parlerà invece di “Storie di generatività di ogni genere, luogo e tempo”, in una conversazione a più voci gestita da Labis.

Tra i programmi in corso di definizione, anche un cineforum politico con la visione di una selezione di film dedicati a figure rilevanti della storia italiana dal dopoguerra a oggi.

A ciascuna proiezione interverranno alcuni personaggi della politica italiana legati ai protagonisti della serata.

La campagna di tesseramento alla Casa di Cultura Popolare è aperta. La sede è la stessa della Società Generale di Mutuo Soccorso, in corso Palladio, 176 a Vicenza.