Renzo Rosso e Arianna Alessi nominati Maestri della Responsabilità

Premio Aretè, Salone della CSR – Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB, e Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, hanno ricevuto il riconoscimento di “Maestri della Responsabilità” in occasione del Premio Aretè per la comunicazione responsabile, nella cornice del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale presso l’Università Bocconi di Milano.

Premio Aretè, alla sua 19esima edizione,

si pone come occasione di confronto sul tema della finanza sostenibile attraverso alcune testimonianze e la premiazione dei migliori esempi della sostenibilità e della responsabilità in tutti i campi economici, sociali e culturali.

“Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel mondo. Un gruppo industriale che ha tracciato un percorso di sostenibilità a 360 gradi. Intensa e concreta interpretazione della responsabilità con centinaia di progetti di sviluppo in tutto il mondo, grazie all’impegno di OTB Foundation.” recita la motivazione con cui Renzo Rosso e Arianna Alessi sono stati riconosciuti Maestri della Responsabilità.

OTB Foundation, onlus del gruppo OTB, sostiene progetti di sviluppo sociale che ruotano attorno a tre tematiche principali: donne in difficoltà, bambini e giovani in situazione di disagio integrazione. Inoltre, interviene quando si presenta un’emergenza, con azioni mirate e concrete che rispondono a bisogni urgenti dei beneficiari: dallo scoppio del conflitto in Ucraina, così come dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, la Fondazione ha attivato progetti in aiuto alle popolazioni in difficoltà. garantendo che tutti i fondi raccolti vadano ai beneficiari senza disperdere nulla. Tra le tante iniziative di OTB Foundation a supporto delle donne, c’è il servizio per le vittime di violenza Mai Più e il recente progetto Brave Women Awards che finanzia master per ragazze meritevoli, con l’obiettivo di contribuire a una presenza paritaria delle donne nella futura classe dirigente del nostro Paese.

“Sono molto contento di questo premio.

Oggi tutti parlano di sostenibilità ma per me questo concetto arriva da lontano. Ho avuto la fortuna di nascere sostenibile e avere un padre che mi ha insegnato a rispettare e aiutare gli altri. Con questi valori ho fondato e guido ogni giorno le mie aziende e così ho voluto formare i miei manager attraverso dei corsi proprio qui all’Università Bocconi, perché la sostenibilità deve essere per tutti uno state of mind. Come imprenditore, credo in un mondo circolare dove un’azienda produce, consegna, crea valore e ne restituisce una parte alla società. Da questo principio deriva l’operato del Gruppo OTB e della sua Fondazione.” ha dichiarato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB.

Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation,

ha aggiunto “Guidiamo la Fondazione OTB secondo i principi di responsabilità sociale di Renzo. Siamo profondamente orgogliosi di ciò che abbiamo creato e questo premio riconosce l’impegno di OTB Foundation. A differenza di altre organizzazioni non abbiamo costi amministrativi e tutte le donazioni vengono devolute ai progetti. Abbiamo la grande responsabilità di restituire qualcosa al territorio, per questo agiamo in tanti ambiti: aiutiamo bambini e giovani, abbiamo attivato progetti di integrazione e di supporto ai ragazzi, di prevenzione, e di sostegno alle donne che – come mai prima d’ora – sono discriminate e devono lottare per il riconoscimento di diritti fondamentali. Il nostro settore, quello della moda, ha la responsabilità di valorizzazione la figura della donna, ma ha anche il dovere di aiutarle, proteggerle e responsabilizzarle”.

Milano, 06 ottobre 2022

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

OTB FOUNDATION

OTB Foundation nasce nel 2008 come organizzazione non profit del gruppo OTB. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro pari opportunità, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi OTB Foundation ha investito in oltre 300 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 300.000 persone.

