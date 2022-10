Polizia arresta pregiudicato vicentino – Rapina all’interno del supermercato Eurospar



Nella mattinata dello scorso 15 ottobre,

gli Agenti delle Volanti della Questura di Vicenza sono intervenuti all’interno di un supermercato di Viale Roma dove era stata sottratta della merce da parte di un giovane.

Il personale di vigilanza, dopo averlo invitato a mostrare il contenuto della sua borsa, lo accompagnava all’interno degli uffici ma il presunto reo, da subito non collaborativo, cercava in tutti i modi di sottrarsi ai controlli danneggiando anche una porta del “box informazioni” ove era stato condotto in attesa dell’arrivo della Polizia.

Gli Agenti della Questura, giunti alcuni minuti dopo, raccoglievano le dichiarazioni dei dipendenti del supermercato e degli addetti alla vigilanza e, pertanto, traevano in arresto I.F.A., 42enne cittadino italiano, per il reato di rapina impropria.

La merce sottratta – generi alimentari per un valore complessivo di circa 50 euro – veniva restituita ai commessi dell’esercizio commerciale.

E’ in corso di svolgimento l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Vicenza.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

QUESTURA DI VICENZA

Comunicato stampa

Vicenza, 17 ottobre 2022