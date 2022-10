Decisione ufficiale: “Niente sorteggio, faremo correre tutti i verificati” – Cambio di rotta, il Rally di Bassano vira a 247



39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

Dopo aver tirato il freno a mano con dichiarazioni controcorrente (“ci sarà bisogno di un sorteggio” e “abbiamo spazio fino a 220 macchine”), alla mezzanotte di mercoledì si è chiuso il capitolo iscrizioni con il numero record di 247 concorrenti (74 vetture storiche, 173 moderne).

Poche ore di sonno, la conferma da alcuni privati che hanno dato disponibilità di spazi ulteriori per il parco assistenza, e ieri è maturata la decisione ufficiale di Bassano Rally Racing: “Facciamo correre tutti”.

Chi passerà il vaglio delle verifiche venerdì mattina 28 ottobre, potrà regolarmente prendere il via del 39° Rally Città di Bassano da piazza Libertà alle prime luci della sera.

L’ok della Federazione arrivato stamane consente di chiudere il quadro.

“Alla fine – proclama la scuderia organizzatrice – con un’adesione così importante e significativa non ci sembra giusto togliere il gusto della sfida a qualcuno pescato a sorte.

Confidiamo che tutto si svolga per il meglio e però fin d’ora chiediamo un forte spirito di collaborazione a tutte le componenti in gioco”.

Tanto per essere chiari, in primo luogo bisognerà attenersi agli spazi assegnati in assistenza, perché non saranno possibili sforamenti.

Poi sarà spettacolo, festival, un distillato di emozioni come non mai, sebbene il “Mundialito del Nordest” abbia tradizione di grandi numeri.

Ma stavolta siamo oltre qualsiasi più rosea previsione: un elenco da cronoscalata, in grado di esaltare equipaggi, addetti ai lavori e appassionati. “Esserci” sarà qualcosa di veramente speciale.

Bassano del Grappa, 21 ottobre 2022

Foto in copertina: Rally Città di Bassano (foto Antonio Marchetti)