“Mundialito” letteralmente preso d’assalto e organizzatori sotto pressione perché la capienza massima si stima a 220 equipaggi – Il Rally di Bassano è già a rischio overbooking



39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022



Pur abituato a massicce presenze, neppure nella più rosea delle previsioni era immaginabile una così soverchiante richiesta di partecipazioni al Rally Città di Bassano 2022.

A sei giorni dalla chiusura del termine per iscriversi (mercoledì 19 ottobre), la segreteria di gara non sa a che Santo votarsi per arginare il flusso dei tagliandi e l’incessante squillo dei cellulari.

Tanto per chiarire la situazione, la sfida moderna ieri sera è arrivata a quota 35 vetture Rally2, più numerose ancora le Rally4, e pure tra le storiche ci sono exploit di gamma e numeri curiosi, contando al momento ben 7 Bmw M3.

Ma sono dati in progress e il rally è a rischio overbooking, giacché gli organizzatori stimano di poter far stare dentro al parco assistenza 220 vetture, non una di più.

Si porrà dunque il problema di decidere chi lasciar fuori, con criteri di buon senso e proporzione, adottando probabilmente un sorteggio, senza pregiudicare i “diritti” di quanti sono in lizza per International Rally Cup Pirelli, Mitropa Cup e Coppa Rally di Zona.

Bassano del Grappa, 14 ottobre 2022_

Foto Orazio Bao