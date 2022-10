Sta per cominciare la corsa dei record con un ricordo di Celi e Ossato – Rally Città di Bassano, miscela di passione

39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

Al via senza lo shake down alle Scale di Primolano,

che avrebbe dato utili indicazioni sullo stato di forma di macchine ed equipaggi. Ma tant’è, bisogna farsene una ragione e per il futuro si cercherà rimedio al buon viso e cattivo gioco.

Comincia stasera alle 18 in punto il Rally Città di Bassano, n. 39 quale sfida moderna, tappa conclusiva dell’International Rally Cup e della Mitropa Cup 2022. Grazie anche agli iscritti del 17° Rally Storico, che parte davanti, si è raggiunta la cifra record di 247, filtrati a 240 dalle verifiche tecniche e sportive.

Le “dame del passato” (71) faranno stasera unicamente la sfilata sul palco in piazza Libertà e saranno protagoniste domani sulle prove speciali di “Valstagna”, “Cavalletto” e “Rubbio”.

Subito in azione, invece, le vetture moderne (169), impegnate dalle 20:15 nella prova speciale di “Rubbio” in notturna, 7 km e 340 metri che daranno la prima classifica ufficiale, ma domani tutti seguiranno il medesimo ordine di partenza odierno a prescindere dalla graduatoria.

Stamane è stato un autentico spettacolo variopinto e chiassoso attorno al palasport in Ca’ Dolfin.

Mancava solo che qualche auto venisse parcheggiata dentro agli uffici di Bassano Rally Racing, tanta era la ressa e la frenesia degli addetti ai lavori.

Un festival allegro e rombante che però non dimentica gli amici. Quelli che stano soffrendo in un letto di ospedale come Tiziano Siviero, a cui vanno gli auguri di buon compleanno appiccicati alle vetture in gara, e quelli che non ci sono più come Ilenia Ossato e Giacomo Celi.

La navigatrice di Isola Vicentina, scomparsa ad aprile per una fatale malattia, viene ricordata da un calendario con dedica da parte di tante sue colleghe venete.

E la famiglia ha messo in palio un trofeo intitolato a suo nome che premierà il 10° arrivato in Classe Rally4. Decima in Classe N2 fu il suo risultato al Bassano 2021 al fianco di Andrea Cristoforetti, mentre Bassano Rally Racing ha in buona fede scelto la Classe di gran lunga più numerosa.

Giacomo Celi, scomparso a giugno, era un alfiere storico della Hawk Racing Club, comunicatore egregio, presenza costante ai fine prova di una moltitudine di appuntamenti rallistici assieme a Filippo Bordignon, figlio del compianto Alessandro.

Per Giacomo un “cartonato” con la sua foto ai fine prova di “Rubbio”, “Valstagna” e “Cavalletto”, farà sentire ancora la sua mitica presenza.

Bassano del Grappa, 28 ottobre 2022

Allegate foto Orazio Bao e Mattia Collavino