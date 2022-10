Il plus valore del Rally Città di Bassano

Non solo sport: alberghi pieni, vetrina e promozione per il territorio – Il plus valore del



39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

Facciamo un po’ di conto partendo dal primo dato ufficiale e incontestabile.

Sono 247 gli equipaggi iscritti al Rally Città di Bassano 2022

sommando corsa moderna e storica, il che vuol dire 494 concorrenti tra piloti e altrettanti navigatori.

Vogliamo ora ipotizzare che ci siano un centinaio di team impegnati in assistenza, stimando non meno di 500 persone tra meccanici, tecnici in genere, qualche direttore sportivo e consulenti vari.

Mettiamo nel calderone 250 commissari sportivi schierati sulle prove speciali e nei servizi gara, 50 cronometristi nel totale delle postazioni, almeno 30 gli addetti di Bassano Rally Racing, scuderia organizzatrice.

Aggiungiamo 10 tecnici verificatori e altri 10 verificatori sportivi, 3 addetti ai concorrenti, 2 direttori di gara più 1 risorsa aggiunta, 3 addetti alla segreteria di manifestazione, 3 componenti del collegio, 9 addetti al servizio radio.

Consideriamo infine varie maestranze di supporto, gli operatori media (l’anno scorso con 190 iscritti erano 62 tra giornalisti, fotografi e cameramen) e numerosi, anche se non censiti, familiari al seguito di chicchessia, nonché un’aliquota di appassionati da fuori provincia, regione e nazione, che dovrà dormire e mangiare lontano da casa.

Ebbene non siamo lontani da un totale di 2mila persone coinvolte dalla manifestazione, tenendo presente che venerdì scorso c’è stata la distribuzione dei road book e sabato scorso una prima tornata di ricognizioni autorizzate sul percorso, che domani si replica con la seconda giornata di ricognizioni e poi tra venerdì e sabato andrà in scena il rally.

“Come la spedizione dei Mille” dice scherzando Narciso Paccagnella.

Ma il gran capo di Bassano Rally Racing sottostima per esemplare modestia: l’edizione 2022 sta per riversare sulle colline del Brenta la spedizione dei Duemila, riempiendo alberghi e B&B da Bassano a Marostica e dintorni.

Un plusvalore alle attività ricettive; indotto economico, vetrina e promozione per il territorio.

Non è mai solo sport!

Bassano del Grappa, 26 ottobre 2022