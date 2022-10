Pubblicità su Facebook: ecco come gestirla e quanto costa

Hai una tua attività ed hai deciso di iniziare ad utilizzare Facebook per monetizzare? Allora sicuramente ti servirà sapere come funziona la pubblicità su questo social.

Infatti, sebbene fino a qualche anno fa Facebook abbia avuto una buona copertura organica (quindi senza l’utilizzo di campagne sponsorizzate), oggigiorno per raggiungere nuove persone è necessario sfruttare l’advertising a pagamento.

Ovviamente, trattandosi di un’attività a pagamento, dovrai avere a tua disposizione un budget da investire quantificato sulla base dell’obiettivo che vuoi raggiungere.

Sicuramente, il consiglio principale è quello di affidarti ad un professionista che saprà sfruttare al meglio il budget che hai deciso di mettere a disposizione dell’advertising. Tuttavia, se vuoi procedere in modo autonomo, ecco una breve guida per la pubblicità su Facebook.

Cosa devo fare per iniziare a fare pubblicità su Facebook?

In questa breve guida andiamo a riassumere quali sono gli elementi fondamentali che ti serviranno per iniziare a fare pubblicità su Facebook.

Dunque, prima di tutto sarà necessario creare la pagina Facebook dedicata alla tua attività, indicando nel dettaglio a quale categoria appartiene. Ad esempio, potrai selezionare impresa locale, azienda, marchio, intrattenimento e tanto altro.

Successivamente, dovrai accedere all’area dedicata alla gestione degli annunci di Facebook, dove potrai ufficialmente iniziare a creare le tue campagne sponsorizzate. Da qui potrai cliccare sulla voce “Crea Inserzioni”.

Cosa va impostato fin da subito all’interno della campagna? Sicuramente l’obiettivo. Ne esistono di diversi tipi e, per comodità, ti invitiamo a testare le diverse proposte offerte da Facebook.

Non necessariamente il tuo obiettivo coincide con la vendita di un prodotto o servizio. Infatti, il tuo scopo potrebbe essere quello di far scaricare un’applicazione oppure di aumentare i click sul tuo sito web.

Quarto step? Scegli il pubblico al quale sarà rivolto il tuo messaggio.

Attraverso Facebook potrai scremare il pubblico – o in gergo “targhettizzare” – in base a diversi fattori come:

Localizzazione

Età

Sesso

Lingue parlate

Interessi

Mano a mano che diventerai più esperto e conoscerai al meglio il tuo pubblico, la segmentazione diventerà sempre più accurata.

Dopodiché dovrai stabilire il budget. In questo caso ti consigliamo di prestare molta attenzione. Infatti, avrai la possibilità di impostare un budget totale o un budget giornaliero.

Infine, prima di far partire la campagna cosa manca? Le creatività!

Divertiti a creare immagini, video, testi che possano attirare l’attenzione e stimolare la curiosità dei tuoi potenziali clienti.

Dopo che avrai compiuto tutte queste azioni ti basterà pubblicare l’annuncio e, superata una prima fase di analisi realizzata da Facebook, potrai vedere la tua campagna online.

Quanto costa fare pubblicità su Facebook?

Il costo delle campagne pubblicitarie su Facebook non è fisso, ma varia in funzione della strategia che hai messo in campo e che vuoi realizzare.

Per capire il budget ottimale da investire dovrai scoprire quali obiettivi vuoi raggiungere, sia dal punto di vista numerico che di risultati qualitativi.

Ovviamente, se hai deciso di sfruttare un budget ristretto, il tempo per raggiungere i tuoi obiettivi sarà più lungo.

Quali sono le cifre consigliate?

Per i piccoli imprenditori parliamo di un investimento minimo di 100-150€ al mese, fino ad arrivare a 500€.

Invece, quando parliamo di aziende, non dovremmo scendere sotto i 1.000€ al mese.

Sebbene questi costi possono sembrarti elevati, devi tenere in considerazione che sono degli investimenti che, se ben riusciti, possono portarti moltissimi nuovi clienti.

Per gestire questa attività, ti consigliamo comunque di affidarti ad un esperto di Facebook Ads e, allo stesso modo, dovrai affidarti ad un consulente fiscale per tutto ciò che riguarda gli obblighi fiscali, come nel caso del reverse charge, ossia quando ricevi fatture da fornitori intracomunitari per l’acquisto dei beni da rivendere o per i servizi ricevuti.

Fiscozen si occupa proprio di questo e, tramite il suo portale, ti mette a disposizione tutti gli strumenti per effettuare le tue operazioni con un solo click. In più, puoi ricevere una consulenza gratuita e senza impegno!