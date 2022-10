Se il buon giorno si vede dal mattino è un’alba che lascia spazio alla speranza quella del prossimo Congresso PD – PSI: iniziativa “coraggio PD“

Il PSI sta lanciando una Costituente socialdemocratica e quella parte del PD che fa riferimento a Brando Benifei ribadisce l’importanza della parola “Socialismo”.

Ieri pomeriggio a Roma, una delegazione del Partito Socialista Italiano, formata dai membri del Consiglio Nazionale Luigi Iorio, Andrea Silvestrini, Luca Fantò, Riccardo Sorci, Agnese Mattogno e da Benedetto Ligorio in rappresentanza del PES Activists, ha partecipato all’iniziativa “coraggio PD“, organizzata dall’europarlamentare PD Brando Benifei.

Europa, lavoro, diritti, Socialismo questi i temi del confronto.

Per il PSI è intervenuto il compagno Iorio che ha parlato di aprire, in questo momento così delicato per il Paese e per la sinistra, una nuova fase e andare verso la creazione di una vasta area di ispirazione socialdemocratica.

Significativa la partecipazione di giovani che guardano al futuro e che superano, perché fuori luogo e fuori tempo, le divisioni di 100 anni fa.

Divisioni che è necessario superare a livello nazionale ed anche locale, se realmente si vuole rendere più difficile il cammino di una destra che altrimenti riporterà il Paese indietro nel tempo.

30 ottobre 2022

Luca Fantó

Segretario cittadino PSI Vicenza