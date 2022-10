Proposte culturali a Marano Vicentino

Sono numerose le iniziative culturali proposte dal Comune di Marano nella seconda parte del mese di ottobre, tra presentazioni di libri, esposizioni d’arte e musica e un’escape room di Halloween. A fine mese si svolgerà anche un laboratorio di fotografia con Michele Lapini, nell’ambito della rassegna “Comizi d’amore” dedicata all’affettività.

Venerdì 21 ottobre 2022,

alle 20.30 in auditorium, Adelmo Cervi presenta il suo libro “I miei sette padri”.

Adelmo Cervi è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzo dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Adelmo aveva appena compiuto quattro mesi. Suo nonno Alcide, la cui figura entusiasmò Italo Calvino, ha pubblicato nel 1955 “I miei sette figli”, a cura di Renato Nicolai, un classico della Resistenza stampato in centinaia di migliaia di copie e tradotto in moltissime lingue.

Giovedì 27 ottobre 2022,

alle 20.30 in biblioteca, per la rassegna “Non ci resta che leggere. Incontri con autori e libri”, Flavio Dall’Amico presenta “Maracaibo”. Dialogherà con l’autore Cristina Giarda, consigliera della Regione Veneto.

Il viaggio di un padre che cerca disperatamente i suoi due figli scomparsi nel nulla. Una comunità guidata da un prete visionario, in un teatro di armonia e pace affacciato sul Mar dei Caraibi. https://fb.me/e/3RXaDY1WQ

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022

nella stazione di Marano Vicentino si tiene la rassegna “Stazione contemporanea”.

“Nec spe, nec metaverso” é il titolo della prima mostra d’arte di 17 Dan nella stazione delle arti. Il titolo della mostra deriva dal latino che significa senza speranza, una licenza “poetica” hip hop dell’artista che lega il latino e il linguaggio digitale del metaverso.

Sabato 29 ottobre,

dalle 17.00 alle 22.00 ci saranno anche i dj set di Decripterz Crew, Noise, il live di Plebeians Crew – Harakiri, Beatmaker Fall di firedaws e stampa live su T-shirt. Domenica 30 ottobre la mostra sarà aperta dalle 17.00 alle 20.00. https://fb.me/e/1ZwHr8iLp

Lunedì 31 ottobre 2022,

alle 21.00 in biblioteca, con prenotazione obbligatoria, un evento speciale per la notte di Halloween: un’escape room, il gioco “Le ossa di Nyarlatothep”.

Si dovrà risolvere il mistero del bibliotecario scomparso e affrontare gli enigmi e le ombre che si celano dietro a questo mistero. Il gioco è adatto dai 10 anni in su. Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.marano.vi.it, 0445 598861. https://fb.me/e/2WLYbhsLg

Sempre sabato 29 e domenica 30 ottobre,

infine, si svolge un laboratorio di fotografia dal titolo “Immaginare relazioni” nell’ambito della rassegna dedicata all’affettività, “Comizi d’amore”.

Come rappresentiamo l’altro? Come scegliamo il soggetto che vogliamo fotografare e come, attraverso la luce, l’inquadratura e l’esposizione, lo trasformiamo in immagine? Cercheremo di rispondere a questa domanda con un confronto collettivo pratico e teorico, con il fotografo bolognese Michele Lapini. Lapini resterà in residenza artistica a Marano Vicentino e farà una ricerca fotografica sul territorio.

Alla fine del laboratorio sarà realizzata una mostra fotografica negli spazi pubblici di Marano Vicentino.

Il corso è aperto a tutte e tutti e ha un costo di 40 euro (30 per gli/le studenti).

Prenotazioni presso la biblioteca: biblioteca@comune.marano.vi.it, 0445 598861. https://fb.me/e/5vTYH0pJP

Fonte: Comune di Marano Vicentino