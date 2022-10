Progetto europeo Cities2030: convegno “Cibo urbano sostenibile”

Si terrà giovedì 27 ottobre, dalle 10 alle 13, nella sede di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, il convegno “Cibo urbano sostenibile”. Organizzato dal Comune di Vicenza nell’ambito del Progetto europeo Cities2030, finanziato dal Programma Horizon 2020 della Commissione Europea.

Sarà un primo momento di condivisione con i cittadini e gli attori locali, in ambito sia pubblico sia privato, di un percorso di approfondimento e confronto sui temi sempre più attuali e strategici della nutrizione e della sostenibilità.

Durante l’evento, al quale parteciperanno anche il sindaco Francesco Rucco, l’assessore all’ambiente Simona Siotto e i rappresentanti delle città di Bergamo, Livorno, Matera, Trento, Venezia e Pollica, ci sarà la sottoscrizione ufficiale del Patto di Milano (“Milan Urban Food Policy Pact”, “Mufpp”), il primo accordo internazionale sulle politiche alimentari urbane firmato da 160 città di tutto il mondo con l’obiettivo di mettere in atto azioni per rendere sostenibili i sistemi alimentari.

Saranno presenti sia esperti autorevoli, in grado di portare prospettive di analisi e contenuti innovativi, sia rappresentanti di altre città italiane che, seppur nella loro diversità geografica e territoriale, condivideranno esperienze, percorsi, pratiche e suggerimenti per lo sviluppo di food policy urbane.

La sottoscrizione del patto rientra nell’ambito delle azioni del progetto europeo Cities2030 – Co-creare sistemi alimentari urbani sostenibili e resilienti verso Food2030, a cui il Comune di Vicenza partecipa in qualità di partner, assieme alla Biblioteca La Vigna, quale partner associato.

L’ingresso è libero previa registrazione entro il 26 ottobre al link: https://bit.ly/3CxZ8we.

Per informazioni: 0444221221.

Progetto europeo Cities2030

Il progetto europeo “Cities2030 – Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towards Food2030” (Co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibile verso Food2030) intende innovare e ottimizzare i cicli di produzione, distribuzione e smaltimento di cibo a livello urbano, per supportare le città ad attuare le misure di cui al Patto di Milano, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030.

Finanziato dal Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 nell’ambito del bando “Food 2030 – Potenziare le città come agenti di trasformazione del sistema alimentare”, il progetto è coordinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e realizzato da 41 partner pubblici e privati di 20 Paesi europei, tra cui il Comune di Vicenza, con il supporto della Biblioteca Internazionale “La Vigna” che gestisce sul piano operativo le attività previste, in collaborazione con il servizio Ambiente.

Maggiori informazioni nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/politichecomunitarie.php/progetti_europei/cities2030) e nel sito e nei canali social di Cities2030 (https://cities2030.eu/ – https://www.facebook.com/Cities2030Project – https://www.facebook.com/groups/312344570736481 )

Link all’evento: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/327039