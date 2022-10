“Progetti del Cuore” in aiuto al Comune di Malo

Un mezzo per il trasporto di persone svantaggiate ai Servizi Sociali del Comune – “Progetti del Cuore” in aiuto al Comune di Malo



Con il rinnovo dello scorso 12 ottobre Il Comune di Malo e la società Progetti del Cuore hanno dato continuità anche per i prossimi anni al servizio di trasporto sociale nel comune di Malo.

Grazie al sostegno delle attività del territorio continuerà ad essere garantita al Comune di Malo l’esistenza di questo servizio divenuto fondamentale per le associazioni del territorio come: Caritas, ODV e tutte le altre associazioni di volontariato che di volta in volta necessiteranno di trasporti solidali.

Anziani, ragazzi, bambini, persone diversamente abili e famiglie in difficoltà del comune di Malo avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di tante piccole e grandi necessità quotidiane che a volte diventano infattibile, tipo: assistenza sociale, cure, visite mediche, fisioterapiche e dialisi. Inoltre, i Servizi Sociali del Comune potranno gestire gli spostamenti verso le case di riposo e fornire importanti servizi di assistenza a tutta la cittadinanza.

Progetti del Cuore collabora con il Comune di Malo già da diversi anni con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio.

L’obiettivo prevalente di questa attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce più deboli, che trovano assistenza quotidiana nei progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.

Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita.