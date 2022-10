Relazione della DIA su criminalità organizzata in Veneto, Pretto (Lega): Pnrr e Olimpiadi invernali opportunità di crescita per il nostro territorio ma attenzione alla minaccia mafiosa.

“Analizzando la relazione

presentata al Parlamento dalla Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre del 2021, si evince un particolare radicamento della criminalità organizzata nel nostro territorio regionale e provinciale che interessa molti ambiti quali spaccio di droga, smaltimento dei rifiuti e mercato immobiliare.

Un dato che risulta preoccupante e che deve portare le Istituzioni a focalizzare l’attenzione sul tema in vista delle prossime sfide che il nostro territorio dovrà affrontare. I fondi del Pnrr e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si stima possano portare circa 1 miliardo di euro di indotto per il Veneto, sono occasioni importanti di progresso e sviluppo per la nostra regione e in quanto tali risultano molto appetibili anche per la criminalità organizzata.

Credo sia quindi prioritario e necessario prevenire qualsiasi tipo di traffico illecito nei settori annessi a questi grandi investimenti, garantendo uno sviluppo economico sano per il nostro tessuto imprenditoriale e sfruttando al meglio le risorse su cui la nostra regione potrà contare.

Nella Legislatura che si sta concludendo, in qualità di membro della Commissione bicamerale Antimafia e di Presidente del Comitato interno relativo alle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, ho lavorato con impegno e attenzione su questo fronte, ponendo particolare attenzione alle attività di prevenzione del fenomeno mafioso.

Ritengo importante, oggi più che mai,

un’accurata sinergia istituzionale allo scopo di tutelare in modo efficace i nostri imprenditori e la nostra società, per questo rinnovo il mio più deciso supporto alle Forze dell’Ordine e all’Autorità giudiziaria, che ogni giorno si impegnano per garantire il rispetto della legalità e la certezza della pena, sostegno che porterò avanti anche in questa nuova Legislatura facendo tesoro della preziosa esperienza già sviluppata in questi anni sul tema della legalità in qualità di membro della Commissione bicamerale Antimafia”.

Lo dichiara il Deputato vicentino della Lega Erik Pretto, membro della Commissione bicamerale Antimafia e Presidente del comitato interno sulle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie.

Vicenza, 3 ottobre 2022: