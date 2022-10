Una priorità per la Lega e una responsabilità per il nuovo Governo – Pretto (Lega): impegno del premier Giorgia Meloni per l’Autonomia



“L’attuazione dell’Autonomia differenziata, a partire dalle Regioni che ne hanno già fatto da tempo richiesta, è un impegno condiviso nel programma del centrodestra e sono soddisfatto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo abbia ribadito con forza nel suo discorso programmatico alle Camere di ieri.

L’Autonomia è una riforma essenziale per rilanciare l’intero Paese, nel segno della valorizzazione della diversità e dell’identità di ogni singola Regione e questa che abbiamo davanti è un’occasione storica senza precedenti per poter conseguire un obiettivo di tale portata.

Una riforma così importante e innovativa, che modernizza l’Italia promuovendo la responsabilità territoriale, può essere attuata solo da un Governo autorevole con un’ampia maggioranza parlamentare frutto del voto degli italiani, esattamente la situazione politica in cui oggi ci troviamo.

Di fronte a queste favorevoli condizioni politiche non ci sono alibi; attuare quanto prima l’Autonomia non sarà solo una vittoria per il nostro Movimento, che storicamente porta nel cuore questa istanza, ma anche e soprattutto una risposta ai milioni di cittadini veneti e lombardi che nel 2017 si sono espressi in modo inequivocabile per conferire a queste due Regioni maggiori facoltà di autogoverno”.

Lo dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.

Vicenza, 26 ottobre 2022: