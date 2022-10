Presentazione del rapporto del SIGAR – “Police in Conflict” – Oggi, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (via Aurelia n. 511), sarà presentato il rapporto “Police in Conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan”, prodotto dallo U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR – SIGAR | Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – nota esplicativa in allegato 1) in collaborazione con il Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza [ Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org) – nota esplicativa in allegato 2].

L’evento vedrà l’intervento di John SOPKO, General Inspector del SIGAR, dell’Ambasciatore Stefano PONTECORVO, ultimo Senior Civilian Representative della NATO in Afghanistan, di Irene FELLÌN, NATO Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security (la quale è anche a capo dell’Ufficio per la Human Security della NATO), del Ministro Plenipotenziario Alessandro CATTANEO, Capo Ufficio NATO del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, nonchè del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe DE MAGISTRIS, Direttore del NATO Stability Policing Centre of Excellence.

Il documento che sarà presentato

è frutto di un’intensa e pluriennale collaborazione tra il SIGAR ed il NATO Stability Policing Centre of Excellence sulla base di un accordo di cooperazione sottoscritto nel 2019, che ha supportato un’approfondita analisi congiunta dell’impegno da parte della Comunità Internazionale in materia di assistenza di polizia nel corso della prolungata esperienza in Afghanistan.

In particolare, il rapporto ha consentito di elaborare, nella prospettiva delle “Lezioni Apprese”, una serie di raccomandazioni volte a identificare i correttivi per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità dell’impegno internazionale nell’ambito di missioni di sostegno e ricostruzione delle forze di polizia locali nell’ambito di Paesi caratterizzati da fragilità interne e da elevata instabilità.

Inoltre, esso evidenzia le criticità nell’approccio adottato durante i vent’anni spesi nella ricostruzione delle forze di polizia afgane, nonché sottolinea come l’impiego delle stesse in operazioni militari di “counter insurgency” e la tendenza alla loro eccessiva “militarizzazione” abbia determinato una sostanziale incapacità nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, la protezione dei civili e lo stato di diritto, con conseguente perdita di legittimità delle istituzioni locali agli occhi della popolazione.

I contenuti del rapporto

s’inquadrano nel rinnovato sforzo da parte dell’Alleanza Atlantica a sostegno dei c.d. tre “Core Tasks” di Deterrence and Defence, Crisis Prevention and Management e Cooperative Security, così come ribaditi nell’ambito del nuovo Concetto Strategico della NATO, approvato a fine giugno scorso, nell’ambito del quale il concetto di “Human Security” – inteso come un ambito multisettoriale che annette primaria importanza alla protezione delle popolazioni – assume primaria rilevanza. Infatti, è proprio quest’ultimo fondamentale documento a sottolineare l’importanza di sfruttare per quanto possibile le “lezioni apprese” dall’Alleanza Atlantica negli ultimi tre decenni con uno specifico sguardo all’esperienza afghana, per migliorare la prontezza operativa, di pianificazione e cooperazione della NATO.

Alla conferenza parteciperà l’Ambasciatore Francesco Maria TALÒ, Rappresentante Permanente della Delegazione Italiana presso la NATO, e pure, tra gli altri, i rappresentanti e gli Addetti Militari delle ambasciate delle Nazioni che partecipano al NATO Stability Policing Centre of Excellence (ovvero Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e Turchia), di vari Paesi della NATO e i direttori dei Centri di Eccellenza della NATO per la Military Police, per il Mountain Warfare e per la Security Force Assistance, nonché esponenti del mondo accademico.

A fare gli onori di casa, invece, sarà il Generale di Divisione Claudio DOMIZI, Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri.

Per eventuali ulteriori informazioni, punto di contatto Luogotenente CS Marco Argenton tel. 334 6921347.

Roma, 20 ottobre, ore 10.00.

Allegato 1 al Comunicato Stampa del 20 ottobre

Lo Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

Viene istituito nel 2008 dal congresso degli Stati Uniti a seguito dell’intervento armato in Afghanistan contro il regime talebano avvenuto nel 2001, allo scopo di supervisionare, in modo indipendente e obiettivo, i progetti e le attività avviate per il processo di ricostruzione di quel Paese.

Nello specifico, il SIGAR conduce revisioni forensi, nonché accertamenti e ispezioni per individuare e prevenire eventuali sprechi, frodi e abusi commessi relativamente all’impiego dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Difesa statunitense e da quell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (USAID).

All’interno dell’Ispettorato opera il team Special Projects, creato per esaminare le problematiche emergenti su tutti gli aspetti che riguardano la ricostruzione dell’Afghanistan e per fornire tempestivi rapporti/punti di situazione alle agenzie federali e al Congresso. Inoltre, esso sviluppa anche il c.d. programma Lessons Learned Pillar (LLP), che identifica ed elabora le lezioni apprese dall’esperienza di ricostruzione in Afghanistan, formulando raccomandazioni, destinate al Congresso e alle agenzie esecutive, circa le modalità e i correttivi da adottare per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli sforzi nelle operazioni attuali e future.

Il SIGAR presenta al Congresso una relazione trimestrale, con cui fornisce il punto di situazione aggiornato sulle attività compiute e su quelle in corso d’opera, includendo il dettaglio dei relativi obblighi, spese e entrate.

Allegato 2 al Comunicato Stampa del 20 ottobre

Il NATO Stability Policing Centre of Excellence (NSPCoE)

Il NATO Stability Policing Centre of Excellence [Centro di Eccellenza NATO per la Polizia di Stabilità – NSPCoE Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org] è uno dei 28 Centri d’Eccellenza dell’Alleanza Atlantica. Esso è un organismo militare interforze e multinazionale della NATO, a guida Arma dei Carabinieri, cui contribuiscono le altre Forze Armate nazionali, nonché le Gendarmerie o le Polizie Militari di Francia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Turchia e la Grecia.

Il NATO SP CoE è stato attivato dal Military Committee della NATO il 9 novembre 2015 ed è stato accreditato ufficialmente quale organismo della NATO dal North Atlantic Council il 9 dicembre 2015.

L’organico è costituito da 34 Ufficiali, Sottufficiali e Militari, di cui 22 appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alle altre Forze Armate nazionali. Il restante è personale internazionale appartenente agli Stati Membri che contribuiscono al Centro.

Il Centro costituisce il polo di eccellenza professionale dell’Alleanza nel settore specifico della Polizia di Stabilità, che rappresenta la componente di polizia delle operazioni militari della NATO. La missione del Centro è di contribuire, con il proprio peculiare bagaglio di conoscenze ed expertise, all’innovazione e alla trasformazione delle capacità militari dell’Alleanza, nonché di supportare le Operazioni in corso, tramite lo sviluppo di studi e ricerche, dottrina, addestramento dei quadri e le “lezioni apprese”. A tal fine, si relaziona non solo con gli altri organismi della NATO, ma anche con paritetici organismi di UE e ONU, con l’Interpol, in mondo accademico/universitario e con centri di studi geostrategici.

La sede è a Vicenza, nella Caserma “Gen. Chinotto”,

nella quale hanno anche sede il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dell’Arma, (CoESPU Homepage | CoESPU – Center of Excellence for Stability Police Units), e la European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR), con le quali forma un polo internazionale nel campo della Polizia di Stabilità unico al mondo, relazionandosi queste tre istituzioni, rispettivamente, con NATO, ONU e UE, nonché con l’Unione Africana e l’OSCE.