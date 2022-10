Presentazione del rapporto del SIGAR “Police in Conflict” – Police in Conflict – comunicato finale



Nella mattina odierna, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Maurizio Detalmo MEZZAVILLA, ha avuto luogo la presentazione del rapporto “Police in conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan”, prodotto dallo U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction [SIGAR – SIGAR | Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (nota esplicativa in allegato 1)] in collaborazione con il Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza [(NATO SP CoE – Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org) nota esplicativa in allegato 2 – @NSPCOE].

All’evento sono intervenuti, fra gli altri, John F. SOPKO, Inspector General del SIGAR, l’Ambasciatore Stefano PONTECORVO, ultimo Senior Civilian Representative della NATO in Afghanistan, Irene FELLÌN, NATO Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security, il Ministro Plenipotenziario Luca CATTANEO, Capo Ufficio NATO del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, e il Colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Magistris (@NSPCoE_Director), Direttore del Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza.

Il 1° giugno u.s., tre giorni dopo averlo consegnato al Congresso degli Stati Uniti, il SIGAR ha pubblicato il 12° rapporto dalla sua istituzione, risalente al gennaio 2008, dal titolo <<Police in Conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan>> , dopo 20 anni e oltre 20 miliardi di dollari complessivamente spesi dagli Stati Uniti insieme all’intera Comunità Internazionale in police assistance nel c.d. “Paese degli aquiloni”.

Il rapporto (sintesi in allegato 3) è frutto di una prolungata attività di ricerca e raccolta di lezioni a cui ha attivamente partecipato il Centro d’Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità, svolgendo anche una missione in Afghanistan, in virtù di un Cooperation Agreement tra il CoE ed il SIGAR firmato a dicembre 2019 e che sarà prorogato fino al 31 dicembre 2024, data in cui il SIGAR cesserà il proprio mandato.

A conferma del valore attribuito a tale collaborazione, sia nella parte introduttiva, sia nella sezione riservata ai riconoscimenti (c.d. Acknowledgements – allegato 4), il SIGAR ha elogiato il contributo fornito del Centro d’Eccellenza, esprimendo uno speciale ringraziamento per lo sforzo profuso nello sviluppo e nella finalizzazione della particolare attività di ricerca.

Al riguardo, corre l’obbligo evidenziare che:

il Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità:

è l’unico ente esterno ad aver mai collaborato con il SIGAR in materia di Lessons Learned. È difatti uno dei soli tre partner che il SIGAR abbia mai avuto in assoluto (si colloca a fianco delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale);

nelle attività residenziali di ricerca e sviluppo dei contributi, ha beneficiato del supporto di Subject Matter Experts del Center of Excellence for Stability Policing Units (CoESPU Homepage | CoESPU – Center of Excellence for Stability Police Units e di EUROGENDOR (EUROGENDFOR), anch’essi espressamente ringraziati nel rapporto;

il documento, tra l’altro, individua:

11 key findings ( Allegato 5 con scheda di sintesi),

con scheda di sintesi), 10 lessons ( Allegato 6 con scheda di sintesi), la prima (e principale) delle quali fornisce un assist fenomenale al concetto di Stability Policing, posto che individua la causa del fallimento degli sforzi tesi a creare una forza di polizia efficace in Afghanistan nella mancanza di <<una capacità d’intervento per l’assistenza alla polizia nella stabilizzazione e la ricostruzione in un territorio caratterizzato da elevato livello di violenza>>;

con scheda di sintesi), la prima (e principale) delle quali fornisce un assist fenomenale al concetto di Stability Policing, posto che individua la causa del fallimento degli sforzi tesi a creare una forza di polizia efficace in Afghanistan nella mancanza di <<una capacità d’intervento per l’assistenza alla polizia nella stabilizzazione e la ricostruzione in un territorio caratterizzato da elevato livello di violenza>>; 10 recommendations per il Congresso USA, il Segretariato alla Difesa e il Segretariato agli Esteri ( Allegato 7 con scheda di sintesi), tra cui quella di promuovere una riforma legislativa in ordine alla c.d. “foreign police assistance” statunitense, che preveda un notevole incremento degli stanziamenti finanziari e la creazione di un’agenzia dedicata allo sviluppo di “core police capabilities in fragile & post-conflict states”.

con scheda di sintesi), tra cui quella di promuovere una riforma legislativa in ordine alla c.d. “foreign police assistance” statunitense, che preveda un notevole incremento degli stanziamenti finanziari e la creazione di un’agenzia dedicata allo sviluppo di “core police capabilities in fragile & post-conflict states”. come evidenziato nelle conclusioni (Allegato 8), uno dei maggiori fattori di criticità alla base del fallimento della ventennale presenza internazionale in territorio afgano è stata l’incapacità di costituire una forza di polizia efficace e, soprattutto, affidabile.

Nel corso degli interventi introduttivi il Col. Giuseppe DE MAGISTRIS, Direttore del NATO SP CoE, alla luce degli elementi emersi nel rapporto, ha proposto una riflessione su ciò che la NATO potrebbe prendere in considerazione, ovvero valutare la creazione di:

una specifica capacità di Polizia di Stabilità che possa essere rapidamente schierata nei teatri operativi per riempire sin da subito il vuoto capacitivo di sicurezza che influenza negativamente l’avvio delle operazioni militari;

un dominio di “Policing”, in aggiunta ai cinque esistenti (terra, aria, mare, spazio e cyber) da porre in posizione trasversale per sostenere ciascuno di essi;

una rete strutturata di esperti di Stability Policing in tutta l’Alleanza, composta dalle forze di gendarmeria dei Paesi membri della NATO.

A seguire, l’Ambasciatore Stefano PONTECORVO ha testimoniato la sua esperienza in Afghanistan, in qualità di NATO Senior Civilian Representative, affermando che, tra i fattori che hanno provocato la caduta del governo afghano, vi è anche il sottostimato ruolo che la Polizia di Stabilità della NATO avrebbe potuto svolgere nel Paese degli aquiloni per contribuire alla legittimazione delle istituzioni locali. Una forte componente di Polizia di Stabilità, (che non può che essere forte, ha sottolineato) avrebbe difatti potuto mantenere il controllo del territorio, specialmente nelle aree tribali lontane dall’autorità di Kabul. A questo si è aggiunta la crisi del prestigio delle Forze di Polizia in Afghanistan, a torto considerate un semplice supporto alla Forze Armate.

Irene FELLIN ha invece sottolineato come le forze NATO, durante la loro presenza in Afghanistan, abbiamo contribuito al supporto della popolazione civile, per la salvaguardia della sicurezza pubblica. In qualità di Rappresentante del Segretario della NATO per “Women, peace and security” conferma il suo pieno impegno verso l’Afghanistan per i diritti delle donne, la libertà di istruzione, la protezione dei diritti umani e la protezione dei cittadini. Ha ribadito inoltre la necessità di creare una “dimensione di Polizia di Stabilità” a tutela della popolazione, anche nell’ottica per cui l’approccio a 360 gradi della NATO deve essere caratterizzato dal bilanciamento di strumenti prettamente militari affiancati da un ampio spettro di altre capacità focalizzate sul sostegno alla comunità civile. La Polizia di Stabilità, ha affermato in conclusione, è cruciale nell’approccio e nella gestione delle crisi presenti e future, con particolare menzione relativa all’attuale situazione ucraina.

Il Ministro Plenipotenziario Luca CATTANEO, dopo aver enfatizzato gli sforzi profusi dalle organizzazioni internazionali durante l’evacuazione delle forze della NATO dall’Afghanistan, ha posto in risalto anche le attività che la NATO stessa ha intrapreso nell’analizzare le lezioni apprese, dopo il ritiro del contingente dal teatro di operazioni. Ha inoltre evidenziato come la NATO debba necessariamente, nella continua evoluzione degli scenari e dei ruoli dei vari attori locali ed internazionali, tenere in assoluta considerazione la Polizia di Stabilità: in tale quadro l’Italia può mettere a disposizione un assetto dalla straordinaria esperienza sul campo, l’Arma dei Carabinieri, per la sicurezza dell’Alleanza Atlantica. Ha concluso poi richiamando la necessità di una assoluta complementarità della NATO e dell’Unione Europea, a beneficio della stabilità del comparto euro-atlantico.

Infine, nella trattazione del report operata dall’Inspector General John F. Sopko, quest’ultimo ha evidenziato come sin dalle prime fasi dell’intervento in Afghanistan non è stato adeguatamente supportata la costituzione di una forza di polizia credibile, orientata alla protezione dei civili e non contaminata dalla corruzione. Mr. Sopko ha particolarmente insistito su come trasferire la responsabilità dell’addestramento delle forze di polizia afgane dal Dipartimento di Stato al Dipartimento della Difesa americano, nel 2005, si sia rivelato un tremendo errore. E’ difatti indubbio come la scelta di una progressiva militarizzazione dell’addestramento di polizia, focalizzato su funzioni di contro-insorgenza a completo discapito di un setting da polizia di prossimità, sia stata cruciale nel progressivo collasso delle Istituzioni Afghane. La NATO, ha concluso l’Inspector General, ha bisogno di una forza di spedizione di Polizia di Stabilità composta da appartenenti alle Gendarmerie nazionali, come i Carabinieri, per affrontare correttamente un dispiegamento in area di crisi e garantire il successo della missione.

Presentation of the SIGAR report – “Police in Conflict” – Police in Conflict – final release

Earlier this morning, at the Carabinieri Officers’ College in Rome (via Aurelia n. 511), in presence of the Carabinieri Deputy Commander Lieutenant General MEZZAVILLA, it has been presented the report “Police in Conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan”, produced by the United States Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction [SIGAR – SIGAR | Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – in collaboration with the NATO Stability Policing Centre of Excellence based in Vicenza [(NATO SP CoE – Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org).

The event, included speeches given by John SOPKO, Special Inspector General of the SIGAR; Ambassador Stefano PONTECORVO, last Senior Civilian Representative of NATO in Afghanistan; Ms. Irene FELLIN, NATO Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security (also Head of NATO Human Security Office); and the Director of the NATO Stability Policing Centre of Excellence, Colonel Carabinieri Giuseppe DE MAGISTRIS ( @NSPCoE_Director).

During the opening remarks Col. DE MAGISTRIS, Director of the NATO Stability Policing Centre of Excellence, given the outcomes of the report, proposed a reflection on what NATO might consider to evaluate, namely, the creation of:

a specific Policing Capability;

a Police Domain, in addition to the existing five, to be positioned in a cross-cutting posture to support each one of them;

a structured network of Stability Policing experts across the Alliance, made up of the many members of the Gendarmerie Type Forces working both in the NATO Command Structure and in the NATO Force Structure

SIGAR Special Inspector General John F.SOPKO, highlighted that the need to support the establishment of a credible local police force, geared to the protection of the population and not contaminated by corruption, had been neglected from the early stages of the intervention in Afghanistan. In particular, the Inspector General pointed out that the choice to transfer, as of 2005, the responsibility for the training of the Afghan Police Forces from the State Department to the Department of Defense, turned out to be a wrong choice. Indeed the choice of a progressive “militarization” of police training, thus focusing on a “Counter Insurgency” role at the expense of a “Community Policing” role, was crucial in the progressive collapse of Afghan institutions. The Inspector General concluded stating that NATO needs to have an expeditionary force made out of Gendarmes, such as Carabinieri, to successfully carry out a deployment in crisis areas.

Ambassador Pontecorvo pointed out that SP, being a robust police institution – “Stability Policing cannot be but robust” – would have made the difference in Afghanistan, because it would certainly have had the control of territory, especially in those tribal areas far from Kabul’s authority. In this regard, Ambassador Pontecorvo reported that the lack of prestige of the Afghan police was determined, firstly, because police forces were considered a backup force of the army, consequently, the importance of having police forces in crisis areas had been underestimated.

Minister Plenipotentiary Alessandro Cattaneo from the Italian Ministry of Foreign Affairs, after recalling the Allies’ sacrifice in Afghanistan, both during 20 years of service and for the evacuation from the theatre of operations, highlighted the need for the lessons learned process that started after last event. He stated that NATO, in the ever-changing world geopolitical situation, needs Stability Policing as a precious multi-utility tool: in this field Italy can provide an invaluable asset of proven experience, the Carabinieri. For the safety of the Euro-Atlantic area, he concluded advocating for a complete functional interoperability between NATO and EU.

NATO Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security — Dr. Irene FELLIN —stressed the need to include a “Stability Policing dimension” in the protection of civilians. She also highlighted that the Comprehensive Approach by NATO cannot be separated from the balanced coexistence of purely military instruments along with additional capabilities and a wider spectrum with a specific focus on populations. This would include Stability Policing which fills a clear “gap” in the list of instruments available to the Alliance. Moreover, she drew attention to NATO’s Human Security issues and to the role Stability Policing plays in NATO’s integrated approach to the management of current and future crises, with a focus on what is happening in Ukraine.

<<Police in Conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan>> is the 12th annual report from its establishment in January 2008, published on June 1, 2022, three days after it was handed over to the United States Congress. The report came after 20 years and more than 20 billion dollars spent by the United States together with the entire International Community in police assistance in the c.d. “Country of kites”.

The report is the result of a prolonged research and collection of lessons in which the NATO Centre of Excellence for the Stability Police actively participated also in Afghanistan, by virtue of a Cooperation Agreement between the CoE and the SIGAR signed in December 2019 and which will be extended until 31 December 2024, the date on which the SIGAR will cease its mandate.

Confirming the value attributed to this collaboration, both in the introductory part and in the recognition section, SIGAR praised the contribution made by the Centre of Excellence with special thanks to the effort made in developing and finalising the particular research activity.

On this regard, it should be pointed out that:

NATO Stability Policing Centre of Excellence:

is the only external body to have ever collaborated with SIGAR on Lessons Learned. On the other hand, in general terms, it is one of only three partners that SIGAR has ever had (alongside the United Nations and the World Bank);

In the residential research and development activities of the contributions, benefited from the support of Subject Matter Experts of the Centre of excellence for the Stability Police Units and of the European Gendarmeries General Headquarters, also expressly thanked in the report.

The report, in addition to 11 key findings, also identifies;

. 10 lessons, the first (and main) of which provides a phenomenal assist to the concept of Stability Policing given that it identifies the cause of the failure of efforts to create an effective police force in Afghanistan in the lack of << an expeditionary police assistance capability resourced with sufficient numbers of qualified and trained police assistance experts required for most stabilization and reconstruction missions in nations suffering from high levels of violence>>;

. As highlighted in the conclusions, one of the major critical factors behind the failure of the 20-year-old international presence in Afghanistan was the inability to build an effective and, above all, reliable police force that could protect the population from criminals and uphold the country’s rule of law.

