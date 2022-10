Poesia in Canto a Marostica

Gioventù in Cantata è una formazione, nata nel 1971 con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata sino a divenire una vera e propria scuola di “musica corale” attualmente convenzionata con il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di espressione artistica.

Ne risultano un vasto repertorio e un ricco ventaglio di proposte, dal genere più classico fino alla musica contemporanea, interpretate con spiccata personalità grazie all’innesto, nella pratica musicale, di nuovi elementi di teatralità, gestualità e movimento curati da Giulia Malvezzi.

Sotto l’attenta e trainante conduzione del suo direttore Cinzia Zanon, il coro prosegue il suo percorso con entusiasmante energia nell’intento di migliorarsi e di rinnovarsi continuamente regalando al pubblico genuine ed intense emozioni. Il gruppo è altresì promotore di importanti eventi musicali (Primavera Musicale – Incontri corali Internazionali, Poesia in canto, etc.) con la consapevolezza che dall’incontro tra realtà diverse possano nascere rapporti di reciproco arricchimento.

Accanto all’attenzione per l’approfondimento

e il miglioramento artistico e vocale (quest’ultimo curato individualmente dalla prof.ssa Manuela Matteazzi), viene costantemente sottolineato il valore educativo del “fare coro”: bambini, ragazzi e giovani vengono guidati nel condividere fatiche, nel riconoscere regole di comportamento e di relazione per raggiungere tutti assieme risultati e soddisfazioni comuni. “Gioventù in Cantata” è attualmente composto da circa 60 elementi, provenienti prevalentemente dall’esperienza di corsi musicali di base.

Si è imposto al 5° Concorso Internazionale “Il Garda in coro” (Malcesine aprile 2016) vincendo il Gran Premio, il primo premio di categoria e ben tre Premi Speciali, tra cui quello per il miglior direttore. Nel maggio 2017 ha vinto il Primo Premo di categoria al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto e nello stesso mese, con la categoria Under 10, ha ottenuto il secondo posto al Concorso Nazionale “Il Garda in coro”, aggiudicandosi anche il Premio speciale per il migliore programma e migliore direttore.

All’8° Festival della Coralità Veneta (ottobre 2014) ha ottenuto la fascia Eccellenza in due categorie di concorso, oltre a due premi speciali. Tale riconoscimento le ha permesso di essere selezionata nella rosa delle formazioni corali italiane e ha rappresentato la Regione Veneto all’Expo Milano 2015, esibendosi in una serie di concerti presso Palazzo Italia.

Ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne, Concorsi Nazionali

ed Internazionali ottenendo tra l’altro: il “Diploma d’Oro” al Concorso Internazionale di Riva del Garda (1999), dove la direttrice ottenne anche il Premio Speciale per la Direzione; il primo premio al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto (1996) ed all’Internazionale di Stresa (1991); il Diploma d’Argento al Concorso Nazionale di Riva del Garda (2004); i secondi posti ai Concorsi Nazionali di Mariano Comense (1989), Vittorio Veneto (1994), Malcesine (2001) e all’Internazionale di Neerpelt – Belgio (2000), nella categoria superiore. Al 6° festival della coralità veneta (Vicenza ottobre 2010) ha ottenuto ben 3 premi: fascia eccellenza nella categoria “Repertorio Polifonico d’autore sacro e/o profano”, Premio Speciale per la miglior interpretazione di un brano di categoria e Premio Speciale per il miglior progetto.

Ha tenuto innumerevoli concerti in diverse città italiane, ideato e proposto spettacoli:

“I ragazzi che si amano”, “Emmanuele Dio con noi”, “I believe, coltivo l’albero della vita che vorrei”, “Smile”; ha partecipato all’allestimento di importanti opere anche in prima nazionale, citiamo in particolare le tre opere liriche del M° Pierangelo Valtinoni: Pinocchio (2008), Regina delle Nevi (2011) e Il Mago di Oz ( 2017).

La formazione ha effettuato tournée in Spagna, Ungheria, Austria, Germania, Belgio, Romania, Argentina e Brasile, Germania – Finlandia – Russia, Estonia, USA e Canada, Francia, Giappone, Australia, Filippine riscuotendo ovunque notevoli consensi. Nel dicembre 1995 il coro ha inciso il suo primo CD, con musiche di B. Britten e AA. VV, a cui è seguito nel 2006 “Cantate Domino”.

Nel 2008 è stato pubblicato il cofanetto contenente CD+DVD live dell’opera natalizia “Emmanuele Dio con noi” e il cd di musica italiana “Souvenir d’Italie”.

Nel 2004 ha anche inciso, su commissione della Fondazione Mariele Ventre di Bologna, un brano composto dal M° Zavallone per Papa Giovanni Paolo II.

Oltre all’emozione per l’incontro con il Papa, tale brano ha suscitato l’interesse e l’attenzione dei media, nonché la partecipazione a trasmissioni televisive su RAI 1 e Canale 5.

Dal 1991 il coro è diretto dalla prof.ssa Cinzia Zanon.