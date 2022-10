Taglio del nastro agli Impianti Sportivi Comunali ‘Ferruccio Bertoldi’ – Piovene Rocchette: inaugurati campo da calcio in erba sintetica e pista di atletica

Sabato 22 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione e a fare gli onori di casa il Sindaco Erminio Masero che ha dichiarato: “Oggi è un giorno di festa per Piovene Rocchette, perché lo sport è aggregazione sociale oltre a promozione della salute”.

Col nuovo campo da calcio, totalmente green, e con la nuova pista di atletica l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette chiude un investimento da 700mila euro per ridare nuova vita all’ex campo di allenamento in erba e ora trasformato in terreno di gioco in sintetico, il rifacimento totale della pista dei 100 metri, la lunetta e la curva a sud, le pedane del salto in alto e del santo in lungo e il ripristino di tutto l’anello a 6 corsie con apposita spruzzatura finale.

Ma non solo. Tra le voci dei lavori spuntate anche: i collegamenti pedonali dal campo da calcio agli spogliatoi, l’impermeabilizzazione delle gradinate e la ristrutturazione di Sala Rizzardini, la quale sarà a breve pronta per ospitare serate culturali e riunioni per tutta la cittadinanza.

I lavori nel dettaglio

Costato 500mila euro, su finanziamento a tasso zero rilasciato dall’Istituto per il Credito Sportivo, il nuovo campo sintetico riceve il plauso degli Ispettori di Lega Calcio e risulta omologato per la disputa di gare sino alla Terza Categoria.

“Era più che necessario intervenire su questo campo -ha dichiarato il Sindaco Masero–

Prima, in erba naturale e utilizzato sei ore al giorno, diventava impraticabile quando pioveva a causa dei ristagni d’acqua. I lavori, svolti in sei mesi, sono andati dallo scotico del terreno erboso esistente sino alla realizzazione del nuovo manto in erba sintetica, compresi scavi, drenaggi, adeguamenti di sottoservizi e impianti, collegamenti pedonali e quant’altro per arrivare ad avere oggi un terreno di gioco maggiormente fruibile e con costi di gestione nettamente più bassi rispetto ad un erboso”.

“Realizzando il nuovo campo in erba sintetica abbiamo dotato lo Stadio Bertoldi di un terreno di gioco fruibile in ogni stagione e 365 giorni l’anno-ha spiegato il ViceSindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Roberto De Luca-

Su questo campo, infatti, verranno giocate tutte le gare del Settore Giovanile, con la possibilità di disputare anche due gare in contemporanea e ospiterà anche gli allenamenti della Prima Squadra”.

Nuova vita al campo da gioco, quindi, che si veste di un abito tutto green,

come hanno spiegato gli architetti Franco Gramola e Ruggero Marzotto, progettisti: “realizzato con drenaggio verticale ed essendo fatto interamente con lo stesso polimero è totalmente riutilizzabile – hanno spiegato –

Con una durata media di 15 anni, alla fine, può essere rifuso ottenendo nuovi componenti da utilizzare in vari ambiti. Ad esempio, quello automobilistico: ottenendo pezzi nuovi come i paraurti hanno concluso ringraziando l’Amministrazione Comunale, e l’Ufficio Tecnico, di Piovene Rocchette – Perché hanno creduto molto nel progetto e, nel corso dei lavori, ci hanno stimolato affinché l’opera venisse compiuta a perfetta regola d’arte”.

“Qui è filato tutto liscio, merito dei progettisti e di un’Amministrazione Comunale che sapeva cosa voleva-ha spiegato il geometra Sartori dell’omonima impresa che ha realizzato le due opere- Da parte nostra il contributo affinché alla consegna del cantiere tutto fosse in regola, con le omologazioni richieste”.

Importanti anche gli interventi realizzati sull’area di atletica, con un investimento comunale di 200mila euro.

“Con questi lavori consegniamo

ai nostri atleti, e alle nostre società sportive Sport Insieme Onlus Associazione Portatori Handicap e Affiliati; Summano A.s.d. che promuove il movimento sportivo dilettantistico; USD Summania Calcio; Us Atletica Summano e la Scuola di Ciclismo Rampon, un impianto dotato di tutte le caratteristiche di standard richieste – ha dichiarato ancora l’Assessore Comunale De Luca –

Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo, anche considerando un allungamento della scaletta dei lavori dato dall’emergenza sanitaria per Covid e dalle temperature dello scorso inverno che hanno fatto sospendere i lavori per la zona di atletica”.

Necessari, e promessi dall’Amministrazione Comunale, il nuovo campo da calcio in erba sintetica e la nuova pista di atletica rinnovano gli Impianti Sportivi Comunali di via Rizzardini consegnando alla Comunità di Piovene Rocchette uno stadio sempre più in linea con le esigenze degli atleti, in particolare dei giovani.

“Oltre a valorizzarli nelle loro attività sportive, offriamo a loro un contesto sano dove crescere in tutto e per tutto: non solo nel fisico, ma anche nella mente – ha concluso il Sindaco Erminio Masero –

Fare sport, specie di squadra, significa mettersi a confronto con regole, valori e sentimenti che umanamente rendono grande ciascuna persona: dalla disciplina allo spirito di sacrificio, dalla gioia al dolore, dalla passione al centrare un obiettivo”.

Prima del taglio del nastro, il microfono è stato ceduto al parroco di Piovene Rocchetto, don Romeo, che dopo la benedizione non ha mancato di sottolineare “le molte volte che l’Amministrazione Comunale mi chiama per occasioni come queste: direi che per la nostra Comunità è un bene”.

Il plauso della Regione Veneto

“L’impegno e la qualità del lavoro di una Amministrazione si vede anche nel darsi da fare verso l’associazionismo, i giovani e lo sport-così Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, presente alla cerimonia-Fare questo tipo di investimenti, in post pandemia, per permettere ai giovani di fare sport di gruppo, uscendo di casa, è una maniera ottimale di guardare verso loro e il loro futuro”.

Congratulazioni che si sommano a quelle messe nero su bianco dall’Assessore Regionale Elena Donazzan: “Investire importanti risorse nella realizzazione di impianti sportivi da parte di un’Amministrazione Comunale la caratterizza per lungimiranza e attenzione verso le future generazioni”.

“Le attività sportive sono fonte di inestimabile valore per i rapporti umani, in quanto palestre di vita: contribuiscono alla formazione di individui caratterizzati da soldi principi- così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, tramite lettera indirizzata al Sindaco Masero – Rivolgo, dunque, il mio plauso per la messa a punto di queste due opere, spazi di inestimabili valore per la socialità che andranno ad impreziosire l’offerta motoria e ricreativa del territorio comunale”.

Piovene Rocchette, 22 ottobre 2022