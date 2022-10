Dialoghi virtuosi – Fiati e archi da Venezia a Berlino – Concerto realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza- Palazzo Chiericati: ensemble Intarsio Armonico su strumenti storici



Uno degli aspetti affascinanti della musica antica è la riscoperta degli strumenti che si usavano allora e delle loro sorprendenti combinazioni. Il concerto di domenica 9 ottobre alle 18,00 presso Palazzo Chiericati sarà incentrato proprio sulla raffinata ricerca dall’ensemble Intarsio Armonico su strumenti storici.

Il programma propone brani in cui le parti soliste,

affidate a Isobel Cordone (violino) e Giuseppe Falciglia (flauto dolce, oboe barocco e d’amore), sono impegnate in un autentico duello con il basso continuo eseguito al clavicembalo da Jeanne Chicaud.

Le sonate selezionate per il terzo appuntamento del Festival Spazio & Musica sono, infatti, un compendio di eccellenza musicale e tecnica del periodo barocco.

Il concerto “Dialoghi virtuosi”, dedicato alla felice unione timbrica di archi e fiati, vuole essere una sfida per i talentuosi interpreti dell’ensemble (tra i vincitori del concorso promosso dal prestigioso Festival di Urbino) ma non solo.

Scegliere brani che mettano in luce il carattere più dirompente di questo repertorio, è anche una forma evidenziare la vitalità e la freschezza di una musica che è “antica”, ma che ancora ci parla molto.

È da sottolineare anche l’intensa ricerca musicologica

che contraddistingue il gruppo, e lo porta ad eseguire autori dell’epoca galante meno noti. Il pubblico potrà quindi apprezzare le celebri sonate per trio di Telemann, ma anche le più rare triosonaten di Johann Pfeiffer (1697-1761) e Christopher Schaffrath (1709-1763).

Un’altra volta la musica sarà una forma di vivere diversamente i tesori architettonici e artistici che la città di Vicenza offre, questa volta nelle sale del palladiano Palazzo Chiericati.

INTARSIO ARMONICO

Isobel Cordone violino

Giuseppe Falciglia flauto dolce, oboe e oboe d’amore

Jeanne Chicaud clavicembalo

PROGRAMMA

Ph. Telemann (1681-1767)

Triosonata per violino, flauto dolce e b.c. TWV 42:a4

Largo – Vivace – Affettuoso – Allegro

Anonimo (copiata tra il 1710 e 1725)

Triosonata in la magg. per violino, oboe d’amore e b.c.

Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Ch. Schaffrath (1709-1763)

Triosonata in re magg. per violino, oboe e b.c.

(…) – Allegro – Largo – Non tanto presto

Johann Pfeiffer (1697-1761)

Triosonata in do min. per oboe, violino e b.c.

Gravement – Allegro – Adagio – Vivace

Ph. Telemann (1681-1767)

Triosonata per violino, flauto dolce e b.c. TWV 42:d10

Allegro – Adagio – Allegro – Presto

Info e biglietti su www.spazioemusica.it

Biglietti: INTERI € 8,00 – RIDOTTI € 5,00

È possibile acquistare il biglietto anche nella sede del concerto da un’ora prima dello spettacolo.