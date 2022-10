“Ottobre rosa”: iniziative maranesi

In occasione dell’“Ottobre rosa”, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, il Comune di Marano Vicentino propone una campagna di prevenzione, sensibilizzazione, consapevolezza e diagnosi precoce su questa problematica.

Mercoledì 12 e mercoledì 19 ottobre 2022:

in programma un laboratorio a piccoli gruppi, per ragazze e signore, presso la sede dell’associazione Raggio di sole. Per partecipare al laboratorio ci si può prenotare tramite il link https://doodle.com/meeting/participate/id/egLPBWla, o con QrCode presente sul volantino.

Mercoledì 26 ottobre, alle 20.30 in auditorium:

si terrà la conferenza pubblica “Raggio di sole: dalla diagnosi alla nuova vita”.

Le attività di sensibilizzazione e prevenzione proseguiranno anche i prossimi mesi. Il 27 gennaio 2023 è già prevista la presenza della clinica mobile di Welfarecare in piazza Silva, per le mammografie ed ecografie gratuite. Servizio che nelle passate edizioni è stato molto richiesto dalla cittadinanza.

“L’amministrazione comunale ringrazia l’associazione Raggio di Sole per le preziose attività di prevenzione e sensibilizzazione che anche quest’anno propone per il nostro territorio, certi che la prevenzione possa portare benefici per tutta la comunità – afferma l’assessora Elena De Marchi -. E a gennaio ospiteremo nuovamente la clinica mobile. Anche a WelfareCare va la nostra gratitudine, poichè verrà data la possibilità alle donne del nostro paese di effettuare lo screening con consegna immediata del referto. Confidiamo che per tutte queste importanti iniziative ci sia un’attenta e numerosa partecipazione”.

Fonte: Comune di Marano Vicentino