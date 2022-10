Corsa d’orientamento (CO) e OrientWalking (ORW)…. se hai sempre desiderato metterti alla prova questa è l’occasione giusta…. – Domenica 23 Ottobre 2022 – Tour vicentino Orienteering in paese a Brendola 2022

Dopo la prima entusiasmante tappa del 9 ottobre ad Orgiano vi aspettiamo al secondo appuntamento con il Campionato CSI 2022 a Brendola domenica 23 ottobre.

La gara sarà organizzata dai professionisti dell’Erebus Orientamento Vicenza, consiglio di fare un salto sul loro sito per conoscerli meglio.

Oltre alla classica gara promozionale sarà presente anche una nuova disciplina:

L’Orient-Walking una prova libera più semplice, senza cronometraggio volta principalmente all’avvicinamento dei neofiti alla disciplina orientistica.

Di seguito tutti i dettagli della manifestazione, vi aspettiamo numerosi!

La manifestazione ha lo scopo di promuovere lo sport dell’orienteering.

Si partecipa per equipaggi (da 1 a max 5 persone) con due mappe per equipaggio; non verrà tenuto il tempo di percorrenza e non ci saranno premiazioni; è prevista una punzonatura manuale (non obbligatoria) su cartellino consegnato alla partenza.

La mappa, consegnata alla partenza insieme al cartellino, è della tipologia usata per CO in scala 1:7500 equid. 5 m

Sarà possibile scegliere tra 2 percorsi: Medio (3 Km), Lungo (4 Km)

SCARICA IL VOLANTINO COMPLETO

CHI SIAMO

Arces OK è una società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)

Da 10 anni ci occupiamo di organizzazione di gare di orienteering sul territorio del Basso Vicentino e nella zona dei Colli Berici ed Euganei.

Inoltre svolgiamo attività di promozione dell’orienteering nelle scuole, nei centri estivi e abbiamo una consolidata esperienza nell’organizzazione di outdoor teambuilding aziendali.

CONTATTI