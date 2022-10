Nuovo VICARIO del QUESTORE Dr. Nicolò D’AMICO

Da lunedì 3 ottobre il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Nicolò D’Amico è il nuovo Vicario del Questore di Vicenza, incarico che ha già ricoperto presso la Questura di Belluno.

Laureato in Giurisprudenza, Master in Cooperazione internazionale, è entrato a fare parte della Polizia di Stato nel 1990.

In servizio presso numerose Questure tra cui Genova, Treviso, Nuoro, Modena e Padova, occupandosi negli anni ’90 e inizio anni 2000, prevalentemente, di antiterrorismo e comunicazione istituzionale e ha maturato una significativa esperienza in materia di grandi eventi, in particolare è stato responsabile dei servizi di sicurezza in occasione del “G8” di Cison di Valmarino (TV) nel 2011 nonché analogamente al Festival del Cinema di Venezia nel 2014 e nel 2016.

Ha costruito il sistema di safety e securety di “Modena Park” in occasione del concerto di Vasco Rossi tenutosi al parco “Ferrari” a Modena il 1° luglio 2017 a cui parteciparono 225 mila persone; da ultimo è stato il supervisore del sistema di sicurezza costruito in occasione dei Mondiali di sci a Cortina, febbraio 2021 Sposato con tre figli, è bassanese di adozione.

Nell’accogliere il nuovo Vicario il Questore Paolo Sartori, a nome di tutti i Dirigenti e del personale della questura di Vicenza, formula i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle istituzioni.

Questura di Vicenza

COMUNICATO STAMPA del 23 settembre 2022