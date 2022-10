Ospedale di Bassano: 80% di risposte entro 1 minuto – L’ULSS 7 Pedemontana ha rivisto e potenziato l’organizzazione del servizio al fine di migliorare la capacità di risposta agli utenti sia telefonica sia presso gli sportelli – Nuovo Contact Center.



È attivo da qualche giorno il nuovo servizio CUP

dell’ospedale San Bassiano, che prevede non solo il cambio di fornitore, ma anche e soprattutto una significativa riorganizzazione delle risorse e delle attività al fine di potenziare la capacità di risposta sia telefonica, sia presso gli sportelli.

Per quanto riguarda questi ultimi, viene ora garantita l’apertura di 7 sportelli con orario continuato dalle 8.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì; inoltre, per la consegna dei referti e per il pagamento ticket per prestazioni di pronto soccorso, gli sportelli sono aperti anche il sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Più sportelli e con la garanzia di un’apertura più ampia, quindi, ma anche più versatili.

A differenza di quanto avveniva in passato, infatti, tutti gli sportelli CUP del San Bassiano diverranno polifunzionali, ovvero in grado di rispondere a tutte le esigenze amministrative degli utenti.

In questo modo, eventuali picchi temporanei di richieste potranno essere gestiti più rapidamente, dirottando gli utenti sugli sportelli in quel momento più “scarichi”.

Non solo, la nuova organizzazione prevede anche una particolare attenzione nella presa in carico dei pazienti sul piano amministrativo.

Nell’area del poliambulatorio al I piano è stato potenziato lo sportello – denominato “MiniCup” – riservato ai pazienti che, in seguito ad una visita appena eseguita, hanno la necessità di prenotare ulteriori visite o esami.

Questo servizio è aperto dal lunedì al venerdì, in questo caso con orario continuato dalle 8.00 alle 16.00.

Parallelamente,

il nuovo CUP prevede anche un potenziamento della capacità di risposta telefonica (al consueto numero verde 800 038990 da telefono fisso, 0424 884050 da cellulare), per la quale il nuovo gestore sarà misurato dall’ULSS 7 Pedemontana secondo parametri predefiniti molto rigorosi.

Ogni giorno infatti l’80% delle telefonate dovrà trovare risposta entro appena un minuto di attesa. Questo grazie anche alla possibilità, d’ora in poi, di adattare la capacità di risposta alle richieste telefoniche.

Analogamente, parametri rigorosi sono stati stabiliti anche per le attività di backoffice più direttamente attinenti gli utenti: in particolare le richieste pervenute via e-mail o tramite il form online sul sito dell’ULSS 7 Pedemontana riceveranno risposta entro 2 giornate lavorative.

Va ricordato inoltre che da inizio anno è anche possibile prenotare l’accesso agli sportelli CUP tramite il sistema ZeroCoda, accessibile tramite il sito dell’ULSS 7 Pedemontana, così da evitare attese.

«Sappiamo che la qualità di un sistema sanitario si misura non solo dalle competenze professionali e dalle dotazioni tecnologiche – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza, – ma anche dalla capacità di risposta al cittadino fin dal primo contatto.

Per questo motivo il CUP ha un ruolo strategico e ci siamo impegnati a migliorare il servizio garantito inserendo nel nuovo contratto di fornitura una serie di parametri di valutazione molto stringenti, che in passato non erano previsti.

Siamo sicuri che dopo un’iniziale fase di rodaggio, che è inevitabile, i cittadini risconteranno un netto miglioramento e come Direzione ci impegniamo fin d’ora a monitorare con attenzione gli standard di servizio».

E già l’ULSS 7 Pedemontana sta pensando agli sviluppi futuri:

è attualmente in fase di sperimentazione infatti un sistema di prenotazione online mediante chat e mediante un operatore telefonico virtuale, basato su un sofisticato sistema di intelligenza artificiale.

Comunicato stampa n. 183

4 ottobre 2022