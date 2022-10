Intervento del vicesindaco con delega alla mobilità – Nuova gestione della sosta – Matteo Celebron: “Disservizi ai cittadini inaccettabili, abbiamo chiesto a nuovo e vecchio gestore di trovare una soluzione tecnica definitiva”

“Ho già chiesto formalmente al nuovo gestore di risolvere le criticità incontrate in queste settimane. È in corso una verifica tecnica che permetterà di trovare una soluzione definitiva al problema – afferma il vicesindaco Celebron in merito ai disservizi sulla sosta segnalati dai cittadini.

Siamo determinati nel chiedere con fermezza che le problematiche tecniche, causa di disservizi alla cittadinanza, vengano risolte prima possibile.

Per questo motivo, anche attraverso una comunicazione formale, abbiamo chiesto al nuovo gestore e al precedente concessionario, di trovare la soluzione definitiva alle problematiche tecniche verificatesi nel passaggio di consegne.

È inaccettabile che ad oggi il servizio sconti ancora problemi che ricadono sui cittadini. Siamo stati chiari fin da subito e pretendiamo la massima attenzione da tutti i soggetti coinvolti in questa partita”.

Città di Vicenza

www.comune.vicenza.it

Twitter: @cittadivicenza