Noventa Vicentina: parte la stagione teatrale 2022/2023

Al nastro di partenza la stagione 2022/2023 del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, che si prepara ad accogliere il suo pubblico con tanti appuntamenti all’insegna della qualità e del coinvolgimento.

Saranno undici gli spettacoli che l’Assessorato alla Cultura e Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto hanno programmato da novembre a febbraio. Tra cui non mancheranno quelli dedicati ai più piccoli. Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti dal 25 ottobre anche utilizzando il bonus cultura e la carta docenti.

Il sipario si apre il 13 novembre con ANTENORE, L’ALBA DI UN POPOLO del Gruppo Teatrale La Trappola.

Una storia che farà immergere lo spettatore in un mito millenario, in un viaggio durante il quale si scioglierà l’enigma di Antenore, per alcuni troiani un grande saggio e per altri un traditore.

Il 27 novembre è la volta di Maria Amelia Monti e Marina Massironi ne IL MARITO INVISIBILE,

una commedia irriverente che diventa incredibile quando Lorella, eterna sfortunata in amore, rivela all’amica Fiamma di essersi sposata con un… marito invisibile!

Il concerto CONdivertimentoCERTO del Duo Baldo in scena l’11 dicembre

porterà ad assaporare le migliori pagine di musica classica eseguite alla perfezione e con grande virtuosismo da Brad Repp e Aldo Gentileschi, tra scherzi, tic e gag comiche dove la musica si coniuga con il riso.

Con l’anno nuovo, Sergio Sgrilli, Corinna Grandi e Aristide Genovese porteranno in scena il 29 gennaio CAMERA CON CRIMINI.

Una commedia frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni pa­radossali nel progressivo scambio di ruoli: da tradi­to a carnefice, da amante a vittima, da idolo a morituro.

Domenica 5 febbraio è la volta de L’ALCHIMISTA

de L’Archibugio Compagnia Teatrale. Protagonisti di questo spettacolo comico e frizzante sono dei ladruncoli che si sono intrufolati in casa di un nobile e, approfittando della sua assenza, l’hanno trasformata in un’improbabile bottega d’alchimista!

Domenica 26 febbraio Stivalaccio Teatro presenta ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO,

uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi d’inizio ‘700 qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, che rappresenta un omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

Lo spettacolo NO LOOK di Matricola Zero previsto il 12 marzo

è una storia di calcio femminile ambientata nel paesino di campo San Cristoforo sulla riviera del Brenta, dove ogni Ferragosto si gioca il più importante torneo di calcio a 5 di tutta la bassa Veneziana.

Domenica 26 marzo chiudono la stagione gli Amici del Teatro “Dino Marchesin”

con L’IMPREVISTO, commedia che nonostante i colpi di scena rivela lo spirito critico che colpisce i difetti, i piccoli vizi, i facili compromessi e le ambigue grettezze della società di oggi.

Inizio spettacoli ore 17.

Immancabili gli spettacoli UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA 2022/2023 rassegna della domenica per bambini e famiglie.

Il 20 novembre la compagnia teatrale Gli Alcuni porta in scena I MUSICANTI DI BREMA.

Una rilettura della nota favola dei fratelli Grimm che affronta argomenti attuali come la diversità e il rifiuto, il riconoscimento delle proprie risorse e l’importanza della collaborazione.

Età consigliata dai 3 anni.

Michele Cafaggi propone il 4 dicembre L’OMINO DELLA PIOGGIA una notte tra acqua bolle e sapone. Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visual. Accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone. Spettacolo tout public.

Chiude il 22 gennaio La Piccionaia con SEI STATO TU,

una storia contemporanea, o forse un thriller per ragazzi, che con un approccio ironico e sorprendente alla realtà e alla sua rappresentazione propone il tema del rispetto e delle regole di relazione tra pari e con gli adulti. Età consigliata dai 6 anni.

Inizio spettacoli ore 16.

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI

€ 100 fino alla fila N

€ 90 oltre la fila N

VENDITA ABBONAMENTI



presso la Saletta del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina dal 17 ottobre all’11 novembre (escluso giovedì e festivi) nei seguenti giorni e orari

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 16.00-18.30

sabato 10.00-12.30

RINNOVO ABBONAMENTI DAL 17 al 24 OTTOBRE

conferma posto dal 17 al 19 ottobre

dal 17 al 19 ottobre cambio posto il 21, 22 e 24 ottobre

NUOVI ABBONAMENTI DAL 25 OTTOBRE

PREVENDITA BIGLIETTI

dall’8 novembre su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita, oppure presso il Teatro Modernissimo il venerdì antecedente ogni spettacolo dalle 16.00 alle 18.30.

COSTO BIGLIETTI

Intero € 20,00 – Ridotto € 18,00 per Il marito invisibile, Camera con crimini, Arlecchino muto per spavento

Intero € 14,00 – Ridotto € 12,00 per Antenore, ConDivertimentoCerto, L’alchimista, No look, L’imprevisto

Riduzioni fino ai 30 e oltre i 65 anni. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

Rassegna per bambini e ragazzi UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA 2022/2023. Biglietto unico €4,00

APERTURA BIGLIETTERIA presso il Teatro Modernissimo il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio e il venerdì antecedente ogni spettacolo dalle 16.00 alle 18.30.

Il programma potrebbe subire variazioni. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID-19 in vigore alla data degli spettacoli.

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale tel. 0444.860221

Ufficio Cultura tel. 0444.788512 / 788550 / 788570

Teatro Modernissimo tel. 334 8979506 – 0444.861234 (solo le domeniche degli spettacoli)

biblioteca@noventavi.it – cristinazanaica@noventavi.it

www.comune.noventa-vicentina.vi.it

www.myarteven.it – FB Arteven