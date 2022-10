No smog: da martedì 18 scatta il livello arancione

Da domani scatta il livello arancione con Iimitazioni alla circolazione – NoSmog – Il sindaco Rucco: “Rivedere le politiche ambientali perchè molti cittadini non sono in grado di cambiare la loro auto”

Dopo la comunicazione dell’Arpav da domani scatta il livello arancione con le limitazioni alla circolazione estese ai veicoli privati euro 5 e a benzina euro 2 e ai commerciali a benzina euro 2

E’ quanto stabilisce l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano.

E su questo interviene il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

“In questo momento storico di grave crisi economica e con le bollette alle stelle – dichiara il primo cittadino di Vicenza – molti cittadini non sono in grado di cambiare la propria auto e quindi rischiano di avere forti limitazioni negli spostamenti.

Bisogna assolutamente rivedere le politiche ambientali che sono ancora quasi interemanete incentrate sull’inquinamento dai mezzi di trasporto quando invece è stato ormai appurato che le auto incidono molto meno rispetto agli impianti di riscaldamento industriali e domestici.

Da parte nostra siamo obbligati, “obtorto collo”, ad applicare queste ordinanze per non incorrere in sanzioni.

Ma il legislatore dovrebbe tener conto della situazione e rivedere le strategie contro l’inquinamento tenendo presente della situazione attuale”.

