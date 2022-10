Non perdere il treno…. della prevenzione

Dal 19 al 21 ottobre farà tappa in stazione di Vicenza il “Treno della Salute”: a bordo screening e consulenze gratuite per la salute e il benessere della popolazione, con i volontari di CUAMM – Medici con l’Africa e gli operatori sanitari dell’ULSS 8 Berica – Non perdere il treno…. della prevenzione



Cinque carrozze per un percorso di prevenzione gratuito, con informazioni e consigli di salute, screening e consulenze gratuite su alcune tra le principali problematiche di salute allo scopo di fare prevenzione e promuovere gli stili di vita sani.

È il “Treno della Salute”,

l’originale progetto di prevenzione organizzato da CUAMM – Medici con l’Africa di Padova, con il contributo della Regione del Veneto, dell’Associazione “Ferrovieri con l’Africa”, Trenitalia e naturalmente con il coinvolgimento delle Aziende socio-sanitarie dei territori di volta in volta toccati dal convoglio.

Alla stazione ferroviaria di Vicenza il “Treno della Salute” farà tappa da mercoledì 19 a venerdì 21 ottobre, al binario 5: qui dalle 9.00 alle 19.00 i cittadini potranno accedere direttamente, dunque senza prenotazione, a check up gratuiti e ricevere informazioni utili e consigli su come adottare comportamenti più salutari.

Ad accoglierli, insieme ai volontari di CUAMM – Medici con l’Africa di Padova, saranno gli operatori sanitari dell’ULSS 8 Berica: «Siamo molto lieti di contribuire a questa iniziativa – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’Azienda socio-sanitaria vicentina – che sicuramente ci offre la possibilità di raggiungere un gran numero di cittadini, sia per la modalità davvero originale con cui si presenta, sia perché tipicamente le stazioni sono un luogo di grande passaggio.

Si dice spesso che la medicina del futuro sarà sempre più una medicina preventiva: come Azienda socio-sanitaria ci crediamo fermamente e siamo costantemente impegnati con attività di prevenzione a 360°, dagli screening alle attività di educazione alla salute nelle scuole».

Così, in un percorso relativamente breve (5 vagoni) gli utenti potranno davvero trovare un’offerta di servizi e iniziative molto articolata:

«Si comincerà con i controlli sanitari di base

– spiega la dott.ssa Maria Teresa Padovan, Direttore del SISP dell’ULSS 8 Berica – per individuare sintomi sospetti e fattori di rischio che a volte vengono trascurati, successivamente i cittadini passeranno nell’area dedicata alle consulenze gratuite e alle informazioni per uno stile di vita più salutare.

In particolare proporremo ai cittadini consigli utili su cinque tematiche di grande importanza: l’alimentazione, l’attività motoria, il fumo, il consumo di alcool e naturalmente le vaccinazioni.

Sarà l’occasione per porre domande e chiarire eventuali dubbi, e da parte nostra cercheremo di proporre soluzioni e suggerimenti tarati sulle necessità di ciascuno».

Comunicato stampa n. 87

17 ottobre 2022