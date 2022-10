E nessuno è mai chi dice di essere. Questa vecchia storia raccapricciante fu raccontata da Robert Lee Scott Jr. nel periodico “Damned to Glory”, una serie di racconti patriottici pubblicata da Scribner nel 1944. Fu ristampata in “The Reader’s Digest” nel gennaio 1945 come il “Velivolo fantasma”. – Niente è mai quello che sembra

Ecco la storia raccontata all’epoca dal colonnello Scott:

Nel maggio 1941, un pilota dell’esercito americano di nome Corn Sherrill si trovava sull’isola filippina di Mindanao nel maggio 1942, con 11 meccanici che erano fuggiti nell’isola meridionale per vie traverse. A 6/7 km. di distanza, gli americani trovarono un aereo da caccia P-40 danneggiato.

Il Warhawk in questione era un modello con sei mitragliatrici funzionanti cal. 12,7 mm. sulle ali. Alcuni uomini della tribù Moro aiutarono a portare il residuato che vuoto pesava oltre tre tonnellate, compresi la maggior parte del motore e della fusoliera, in un’area più adatta. A dicembre avevano tagliato una pista di circa 1.500 mt. e avevano equipaggiato il loro P-40 con degli sci di bambù per il decollo, più un serbatoio di carburante supplementare da 50 galloni installato nel vano bagagli.

L’8 dicembre 1942 – il giorno successivo all’attacco giapponese a Pearl Harbor – Sherrill decollò con quattro bombe da 300 libbre sotto le ali. Appena sollevatosi dalla pista l’aereo lasciò cadere gli sci di bambù e volò per 1.000 miglia a Taiwan. Un’impresa straordinaria per un P-40, sia pure con un serbatoio ausiliario di carburante.

Il tenente Sherrill attaccò l’aeroporto in mano giapponese “con le sue file di caccia e bombardieri ordinatamente parcheggiate […] li mitragliò fila dopo fila, e tagliò la bandiera giapponese dall’edificio del quartier generale con la punta dell’ala del suo Warhawk. Posò la sua prima bomba ad ala proprio negli uffici nemici.” Sebbene intercettato da aerei Zeros giapponesi, finì il lavoro e fuggì, volando per 250 miglia verso un aeroporto cinese, dove fu intercettato e abbattuto dai P-40 della China Air Task Force.

Anni dopo,

il generale Scott raccontò nuovamente la storia alla rivista “Yankee”. Qui ammise che il suo racconto in tempo di guerra era stato abbellito, perché in quell’epoca la forze armate USA erano sistematicamente sconfitte dai giapponesi.

Del resto gran parte della storia era un mistero; il nome del tenente era una delle finzioni. Forse perché “Yankee” era una rivista regionale, il generale ora affermava che il pilota era originario di Boston e sperava che qualcuno avrebbe riconosciuto il pilota, quindi la sua rivisitazione. Più di recente, l’episodio è stato pubblicato su “Aviation History”, con il pilota che questa volta era in missione con un staffetta portaordini.

Ovviamente era tutta Dizinformacja. Uno di quei racconti di propaganda che vennero pubblicati per necessità in tempo di guerra. Il generale Scott una volta lo confessò (a detta Dave Kight) su un forum di discussione online. Dave Kight ha raccontato di un incontro dove il generale era presente come oratore: «durante la domanda e la risposta qualcuno gli ha chiesto di questa storia del P-40 di Mindanao. Rise e disse che lui e un altro pilota Flying Tiger si erano inventati tutto giustificandosi con il clima di guerra di quei momenti. In seguito ammisero che si trattava di uno scherzo», ma la cosa era dura a morire. Disse che erano sbalorditi nel vedere come la stampa di un numero di “Air Classics” continuava a rilanciare la frottola, e se avessero avuto idea che sarebbe stata riproposta a circa 40 anni di distanza (all’epoca) non l’avrebbero fatto.

Questo racconto serve a sottolineare come alcune fanfaluche,

purché continuamente rilanciate dai mezzi d’informazione diventi Dizinformacja e siano difficili da smascherare.

Ai giorni nostri sembra il paradigma delle riforme che la politica italiana sempre promette e mai realizza. Come stupirci se già Don Luigi Sturzo rilevava: «Non si possono attuare grandi riforme sociali se non in clima di libertà, con reale senso di moralità pubblica, in un’economia che si risana e in una struttura statale ferma, agile e responsabile.»

Tutte condizioni che mancano anche in virtù d’una classe politica inadeguata, per usare un eufemismo. Prendiamo per esempio i “Senatùr” Umberto Bossi che ce l’ha fatta di nuovo alle ultime elezioni politiche grazie al riconteggio del Viminale.

Per lui sarà la nona legislatura consecutiva tra Camera e Palazzo Madama. Il padre della Lega Nord che gridava: “Roma ladrona”, due volte ministro delle Riforme fino al 2012, non è noto per aver varato riforme.

Eppure i contribuenti non l’hanno trattato male. Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, percepisce ogni mese uno stipendio da 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro incassati dai deputati.

In totale Umberto Bossi ha passato sei legislature alla Camera e tre al Senato, compresa quella iniziata dopo le elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

Stando all’ultima dichiarazione dei redditi presentata,

quella 2021 che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, il reddito complessivo del senatore ammonta a 99.702 euro. [ https://www.money.it/umberto-bossi-quanto-gudagna-stipendio-biografia-reddito ]

Ricordiamo che il 17 Giugno 2003 rilanciava queste dichiarazioni all’Agenzia ANSA: «Io sono fermo come una roccia: le riforme vanno fatte e i clandestini vanno fermati, questi sono i patti elettorali»: lo ha detto Umberto Bossi. Il ministro tiene ferma la sua posizione sui temi ‘forti’ della Lega. «La gente non vuole milioni di clandestini, basta andare in giro per strada a sentire che cosa ne pensano i cittadini. […] Un leader non deve tradire il popolo, quindi deve essere capace di far entrare un po’ di voce del popolo dalle finestre del Palazzo.»

Non passano due mesi ed ecco ancora l’ANSA che il 12 Agosto 2003 riporta Bossi che dichiara: «La ripresa dopo le ferie sarà il momento della verità, o si fanno le riforme o ripartirà il processo di indipendenza della Padania.» Il leader del Carroccio, sulla Padania, rende più esplicito il concetto espresso nella dichiarazione che fece qualche giorno fa a Ponte di Legno, dove si trova in vacanza, quando disse «O le riforme, o ci saranno le conseguenze.»

Se questo è il passato con il 23 Ottobre 2022 c’è qualcuno che nutre speranze.

Visto da Roma in giù il nuovo governo suscita aspettative ma anche timori. C’è chi ha subito fatto notare la «trazione nordista» della squadra di Giorgia Meloni, dove è prevalente la presenza di ministri settentrionali.

Un vero spauracchio è Roberto Calderoli, delegato ad Affari regionali e Autonomie, considerato un ultrà dell’autonomia differenziata, la «secessione dei ricchi» (per dirla con la definizione coniata da Viesti), tanto temuta alle nostre latitudini. [ https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1363167/governo-la-mina-del-ministro-calderoli-sul-futuro-del-sud.html ]

Ma Calderoli non è un babau. Infatti il 24 Marzo 2010 la stampa mainstream blaterava: “Oltre 375.000 tra leggi e regolamenti abrogati finiti al rogo. Letteralmente. Armato d’ascia, piccone e fiamma ossidrica il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, ha dato fuoco ad un enorme muro di scatoloni costituito da tutte le norme abrogate dal lavoro del suo ministero.”

Le leggi abrogate

Il Consiglio dei ministri ha tagliato con un recente decreto legislativo 189mila provvedimenti tra leggi e regolamenti. Se si aggiungono le 40mila disposizioni già abrogate in precedenza sempre da Calderoli e 145mila atti privi di valore normativo, ecco che si arriva a 375mila tra leggi e regolamenti abrogati.

Ma che tipo di provvedimenti non ci sono più?

La normativa cancellata più vecchia è del 1864 e riguarda «L’affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali.» Ma ci sono anche una serie di norme varate durante il periodo fascista che si pensavano abrogate ma resistevano ancora, come la «legge istitutiva dei fasci e delle corporazioni».

Tanti anche i provvedimenti stravaganti che ora non ci sono più, come un regio decreto sul prosciutto cotto conservato in scatola, un altro sulla lotta alle cavallette, uno sulla lotta alle coccinelle negli agrumi e infine una normativa sull’indennità di bagaglio per le bardature dei cavalli.

Nel precedente decreto taglia-leggi Calderoli aveva involontariamente eliminato anche normative non proprio inutili come quella che istituisce la Corte dei Conti, tanto che al taglia-leggi si era dovuto contrapporre un nuovo decreto: il salva-leggi.

Sergio Rizzo al tempo commentava: «Dal Carroccio aveva giurato battaglia, Alberto Da Giussano-Calderoli, alla burocrazia del Barbarossa romano. Mulinando sopra la testa lo spadone da ministro della Semplificazione Normativa: «Taglierò 50 mila poltrone! 34 mila enti impropri! 39 mila leggi inutili!». Ma di poltrone, manco una. Degli enti impropri, poi, non ne parliamo.»

Gli indipendentisti veneti esultarono per tanta “efficienza”.

10 Febbraio 2011 – Da circa due mesi il Veneto non è più in Italia. Già perché tra leggi e leggine accumulate in decenni di storia italiana, a fare le spese del decreto “ammazza norme” entrato in vigore lo scorso 16 Dicembre e firmato dal ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli, il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è stato anche il Regio Decreto 3300 del 4 Novembre 1866. Quello, per intenderci, con il quale re Vittorio Emanuele II sancì, «per grazia di Dio e volontà della Nazione», l’integrazione nel Regno d’Italia delle «provincie della Venezia e quella di Mantova».

Rapida e indolore, come nessun secessionista se l’era immaginata, l’episodio che ha restituito alla Serenissima i confini dell’antica Repubblica di Venezia non cancellerà tuttavia i 150 anni di storia della Repubblica “una e indivisibile”: «Il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866 non è stato abrogato “per errore”: è stato abrogato perché superato dalla Costituzione che all’articolo 131 costituisce tutte le Regioni d’Italia, Veneto compreso». Così, dal dicastero di Calderoli assicurano che l’episodio restava tale e senza conseguenze. [ https://www.tempi.it/da-due-mesi-il-veneto-non-e-piu-italia/ ]

Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo,

fondato nel 1974, per tutelare e valorizzare gli edifici e monumenti storici, le opere d’arte come dipinti e statue, i panorami che hanno arricchito le vedute italiane era presieduto da Dario Franceschini (PD). Da previdente capo famiglia ha pensato bene di candidare moglie Michela Di Biase che è stata eletta nella circoscrizione LAZIO 1 in quota PD.

Il 14 Ottobre 2022 Vittorio Feltri zittisce i maliziosi “profeti”: «Meloni sceglierà un governo preparato» [ https://www.iltempo.it/personaggi/2022/10/14/news/stasera-italia-vittorio-feltri-zittisce-i-profeti-governo-meloni-squadra-fontana-la-russa-33467266/ ]

E infatti Giorgia Meloni individua il nuovo Ministro dei Beni Culturali e del Turismo nella persona di Gennaro Sangiuliano. [ https://newsmondo.it/chi-e-gennaro-sangiuliano/people/ ]

Giornalista, direttore del Tg2-Rai dal 2018, Sangiuliano si era messo in mostra collaborando con alcune testate di rilievo, come ad esempio l’Espresso e il Sole 24 ore. È anche direttore della scuola di Giornalismo dell’Università di Studi di Salerno dal 2015.

A fare da Gian Burrasca però, interviene il giornalista Simone Fontana che scopre quanto accaduto al Tg2 e ad averlo postato su Twitter: «Lo stesso servizio del Tg2-Rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che cade sull’Ucraina, ma un filmato del videogame War Thunder.»

Forse Winston Churchill non andava biasimato quando disse: «Sarebbe una grande riforma della politica se il senno potesse essere sparso tanto facilmente e rapidamente quanto la follia.»

Enzo Trentin