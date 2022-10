La Migross Asiago torna a vincere all’Odegar, battendo il Fehérvár all’overtime con il risultato di 2-1 dopo una partita sempre equilibrata e combattuta. – L’Asiago torna a sorridere all’Odegar contro il Fehérvár!

Nessuna variazione a roster per Barrasso, che può contare sugli stessi effettivi delle ultime partite.

Primo tempo molto equilibrato

con entrambe le squadre che non trovano la via del goal. Nei primi minuti è l’Asiago a giocare meglio e ad avere qualche occasione davanti. La prima occasione arriva su un passaggio di Finoro per Salinitri che viene deviato prima che arrivi al top scorer Stellato. Poi è Moncada che va al tiro da buona posizione ma si fa parare il tiro da Roy. L’Asiago perde Saracino e Barrasso è costretto a ridisegnare le linee. Il Fehérvár ne approfitta e inizia a costruire delle azioni nel terzo d’attacco; i più pericolosi risultano Terbocs ed Erdely. A pochi secondi dalla fine Fournier si esibisce in una grande azione personale, conclusa con un tiro che si stampa sul traversa.

Nei primi minuti del secondo tempo

il Fehérvár colpisce un altro palo con Stipsicz, disco che poi carambola in angolo. A metà tempo gli ospiti trovano la prima rete dell’incontro con un contropiede gestito da Erdely e concluso da Findaly, che al volo batte Vallini. La squadra ungherese ha poi un’altra grande occasione con Terbocs che conclude dalla destra, Vallini si oppone e poi in tuffo salva anche su Newell. La partita rimane tattica e le occasioni da rete non sono molte. I Giallorossi si sono fatti vedere dalle parti di Roy con qualche tiro, troppo timido però per battere il portiere canadese.

Migross Asiago – Nel terzo tempo i Giallorossi

cambiano marcia e iniziano ad impensierire seriamente il portiere ospite. Il goal del pari arriva dopo quattro minuti con la quarta linea che mette a ferro e fuoco la difesa magiara fino a quando Moncada si inventa una giocata per saltare un difensore, disco sulla destra per Vankus che deposita in rete e manda in visibilio l’Odegar. Il Fehérvár inizia a soffrire e gli Stellati sfiorano il vantaggio con Gios che centra un palo. La partita però rimane in equilibrio fino alla sirena e così si deve andare all’overtime. La Migross trova il momento giusto dopo un minuto e mezzo con Gazzola, che ruba il disco e se ne va sulla sinistra, Moncada accompagna sulla destra ma il difensore Stellato propende per il tiro e la sua è una scelta vincente: disco all’incrocio e Odegar in festa.

La Migross Supermercati Asiago Hockey

ritrova il sorriso e la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Ancora una volta non c’è tempo per riposare per gli uomini di Barrasso, che tra meno di 48 ore saranno nuovamente sul ghiaccio per sfidare l’Olimpija.

Formazione Asiago: Vallini (Fazio), Forte, Gios, Vallati, Casetti, Gazzola, Rutkowski, Parini, Rigoni F., Misley, Saracino, Stevan, Rigoni F., Vankus, Moncada, Zampieri, Marchetti, Salinitri, McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Fehérvár: Roy (Horvarth D.), Stipsicz, Betker, Fournier, Horvath M., Szabo, Reiter, O’Brien, Campbell, Nemeth, Hari, Terbocs, Erdely, Sarauer, Findaly, Newell, Ambrus, Petan, Kuralt, Mihaly.

Coach: Costantine.

Arbitri: Rezek, Zrnic. Linesmen: Hribar, Mantovani.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 2 30:04 0:1 EQ AVS Findlay B. (61) Erdely C. (36) O’Brien A. (44) 3 44:24 1:1 EQ ASH Vankus M. (22) Moncada L. (28) MAGNABOSCO AGUIRRE J. (95) OT 61:33 2:1 GWG EQ ASH Gazzola R. (24) Saracino N. (13) Moncada L. (28)

Foto di Vito De Romeo

fonte www.asiagohockey.it