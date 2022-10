Vicesindaco Matteo Celebron risponde al presidente Rebecca

Lettera del presidente di Confcommercio Vicenza, risposta del vicesindaco Matteo Celebron: “Abbiamo già mandato comunicazione formale al nuovo gestore della sosta ma è strumentale collegare il tema al caro bollette”

“I problemi legati all’avvio della nuova gestione – dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – sono ben noti e, per questo, molto prima della lettera di Rebecca, abbiamo chiesto in maniera formale chiarimenti al nuovo gestore che, ci teniamo a precisare, ha vinto una gara ad evidenza europea come previsto dalla norma”.

In queste ore – continua l’assessore – i tecnici delle aziende coinvolte sono al lavoro per l’implementazione della fibra e questo garantirà il normale funzionamento nella gestione dei parcheggi a sbarra.

L’intervento richiede un tempo tecnico al quale non possiamo derogare.

Rispedisco però al mittente il fatto di collegare il tema del caro bollette, tirato in ballo da Rebecca, alle problematiche legate alla sosta.

Peggio ancora affermare che questo diventi un deterrente per gli avventori del centro storico.

I parcheggi, anche grazie ai tanti eventi promossi dall’amministrazione, risultano sempre pieni. Questo mi fa pensare che le frasi utilizzate da Rebecca siano strumentali e assolutamente prive di fondamento”.

