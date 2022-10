Marostica: Quattro passi nella storia

A Marostica venerdì 4 novembre “Quattro passi nella storia” conferenza dedicata al ten.gen. Giacinto Ferrero con lo storico Paolo Pozzato e il professor Vittorio Ferrero.

Importante appuntamento di “Quattro passi nella storia” venerdì 4 novembre, ore 20.30, alla Chiesetta di San Marco di Marostica. Intervento dello storico del Primo conflitto mondiale Paolo Pozzato e del professore Vittorio Ferrero. Nipote del ten. gen. Giacinto Ferrero al quale la conferenza è dedicata, dal titolo “Io, Giacinto Ferrero, il gen. «Leone» di Un anno sull’Altipiano?”.

L’inesorabile succedersi degli anniversari, nella fattispecie dei centenari, ha proposto per il 2022 che si è appena concluso una serie di “ricordi” – il termine commemorazione non è forse il più adatto – di eventi politici determinanti, la «marcia su Roma» (28 ottobre) fra tutti, e di personalità culturali e politiche di assoluto rilievo, soprattutto ma non solo in Veneto, come Luigi Meneghello (16 febbraio).

In questa maratona della memoria, come del resto era prevedibile, nessuno ha dedicato anche solo qualche riga a ricordare i cento anni trascorsi dalla morte del comandante del Corpo d’Armata di Torino, ten. gen. Giacinto Ferrero, avvenuta il 30 gennaio 1922.

Eppure, anche se sconosciuto alla maggior parte dei lettori «grandiguerrologi», per usare un’espressione coniata da Mario Isnenghi, si tratta forse – Cadorna e Diaz a parte – di uno dei generali più noti della Grande Guerra.

Giacinto Ferrero

è infatti il vero nome di quell’autentica icona del militarismo ottuso e spietato, perfetta adesione alla più perversa logica della guerra, delineato magistralmente da Emilio Lussu nelle pagine del suo Un anno sull’Altipiano come generale Leone e impersonato con rara efficacia cinematografica da Alain Cuny nel film Uomini contro di Francesco Rosi.

Il comandante del Corpo d’Armata di Torino che, vittima di un arresto cardiaco, lasciava la moglie, Petronilla Bourget e sei figli. Uno dei quali aveva seguito la carriera del padre, e il cui necrologio su «La Stampa» appariva a fianco di un articolo dal titolo Il Signor Leone (mera coincidenza?), era davvero il generale descritto dall’autore e politico sardo?

La domanda potrebbe anche suonare peregrina e non pochi lettori del capolavoro di Lussu potrebbero obiettare che con «Leone» l’autore ha voluto in realtà rappresentare il militarismo cadornista in sé, o, ancora meglio, visto che egli stesso ha sostenuto che tutti i suoi scritti hanno un significato politico, demolire, dall’inedia coatta cui la tubercolosi lo aveva costretto nel sanatorio di Davos, il modo in cui un’autorità militare supina al fascismo si accingeva a preparare e condurre nuovi e più infami conflitti. Questo però non soddisfa la curiosità di sapere quanto il personaggio reale è servito veramente da riferimento alla descrizione fattane da Un anno e quanto quest’ultima può essere assunta – come normalmente accade – quale fedele descrizione di uomini e cose.

La rassegna è organizzata con il patrocinio della Città di Marostica. Ingresso libero.