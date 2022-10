Marostica, Crossfit a favore della ricerca

Sabato 15 ottobre a Marostica allenamento a sostegno di LILT con il Crossfit.

Lo sport a favore della ricerca. Arriva dalla nuova palestra Greyskull Crossfit di Marostica una iniziativa a sostegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Sabato 15 ottobre, negli spazi di via Torino, si terrà un “workout a team” , ovvero un allenamento di gruppo, scaglionato in diversi orari, al quale si potrà partecipare con una donazione.

“Segnaliamo con piacere questa iniziativa che unisce attività fisica e beneficienza – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – La città di Marostica è già in prima linea per il sostegno a LILT, grazie alla convezione per i locali della nuova sede di Via Natale Dalle Laste, dove l’amministrazione ha contribuito anche con un finanziamento per i lavori di ristrutturazione. Dopo la musica dei The Sun, la raccolta fondi continua con questo evento destinato a dare visibilità anche ad un settore, quello delle palestre, che molto ha sofferto in questi anni. Lo sport come prevenzione è inoltre una tematica molto attuale, valida soprattutto per il crossfit”.

“Nel mondo del crossfit lo spirito di comunità è molto forte – precisa Massimo Scomazzon, titolare di Greyskull Crossfit – Si tratta di un programma di rafforzamento e condizionamento fisico mirato ad acquisire benessere con attività aerobica e a corpo libero. Gli esercizi a coppie o di gruppo puntano inoltre sul reciproco aiuto per raggiungere nella fatica l’obiettivo. Per questo non sono rare in questa comunità anche le iniziative a scopo sociale. Vi aspettiamo… anche solo per la donazione, senza allenamento!”.

“Crossfit Greyskull Insieme per LILT” è in programma sabato 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa, con allenamenti di 30-40 minuti di diversi livelli.

Per maggiori informazioni: T. 339.7398740 – info@greyskull.it

Sede: via Torino, 10 – Marostica

Foto di copertina: Greyskull Crossfit di Marostica – Massimo Scomazzon