L’elezione formale è avvenuta in occasione dell’Assemblea degli associati – Tra gli ambiti prioritari di azione per il futuro la formazione per gli imprenditori, l’orientamento scolastico e il supporto alla transizione green – Mariano Rigotto confermato alla presidenza di Apindustria Confimi Vicenza



È stata ufficializzata in occasione dell’assemblea degli associati la riconferma di Mariano Rigotto alla presidenza di Apindustria Confimi Vicenza, l’associazione di categoria che rappresenta circa 1.000 PMI del territorio provinciale attive in tutti i principali settori produttivi.

60 anni, nato a Vicenza, Mariano Rigotto

è amministratore delegato della società IES srl, specializzata nella costruzione di compressosi d’aria per l’industria, ma da sempre ha affiancato all’attività imprenditoriale un forte impegno associativo.

Prima di essere eletto Presidente di Apindustria Confimi Vicenza nel 2020, Rigotto è stato per 10 anni componente di Giunta e vicepresidente dell’Associazione, che per 7 anni ha rappresentato anche all’interno della Giunta della Camera di Commercio.

Ora la riconferma alla presidenza, in un momento molto delicato per le aziende del territorio: «Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che gli scenari possono cambiare in modo estremamente rapido – commenta Mariano Rigotto -, al punto che non è facile anche come Associazione fare progetti a lungo termine.

Certamente però restano prioritarie alcune aree di intervento. Il primo obiettivo è far crescere le imprese associate, anche in termini di cultura d’impresa, proseguendo la nostra attività di formazione e aggiornamento continuo rivolta agli imprenditori.

C’è poi tutto il tema dell’orientamento scolastico e al lavoro: l’impegno per il mondo della scuola è una tradizione consolidata per la nostra Associazione, basti pensare che il Premio Meccatronica quest’anno ha visto lo svolgimento della 37° edizione, ma su questo fronte abbiamo lanciato anche iniziative nuove, una su tutti il progetto Girls&Science promosso dal Gruppo Donna, e a breve presenteremo un business game rivolto sempre agli studenti.

Non dimentichiamo inoltre la transizione green e in generale verso un nuovo modello di impresa incentrato sulla sostenibilità, che continueremo a supportare con specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione risvolte agli imprenditori».

Il tutto con un forte legame con il territorio:

«Cercheremo di svolgere questa azione in modo sempre più radicata nella comunità, non a caso quest’anno abbiamo dato più rilievo alle assemblee dei Mandamenti, ottenendo un buon successo di partecipazione.

E poi naturalmente vi è l’attività sindacale in rappresentanza delle imprese: «Ora al centro dell’attenzione vi è il caro-energia, che è motivo di grande preoccupazione per moltissime imprese, ma il tema delle riforme rimane prioritario, a partire dalla semplificazione amministrativa e fiscale, a livello nazionale ma anche locale: su questo resteremo vigili».

