Iniziato il secondo anno della scuola di italiano per migranti: un’esperienza di inclusione e scambio dedicata ai bisogni comunicativi quotidiani – Marano Vicentino: scuola di italiano per migranti



Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, e grazie alla disponibilità delle insegnanti volontarie, la scuola di italiano per migranti del Comune di Marano Vicentino ha ripreso per il secondo anno le sue attività.

Quest’anno partecipano 24 studenti e studentesse dai 18 ai 60 anni,

prevalentemente donne (19 su 24), di diverse provenienze: Marocco, Tunisia, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Thailandia, Vietnam, India e Brasile.

Hanno ricevuto in media una bassa scolarizzazione nel paese d’origine, ma c’è anche qualche diplomato, e tutti abitano a Marano Vicentino, tranne uno studente di Villaverla.

La scuola è gratuita per gli studenti, che sono coperti da assicurazione; viene raccolto solo un contributo di 5 euro a persona per l’acquisto del testo.

“La scuola si propone di favorire una competenza linguistica finalizzata ai reali bisogni comunicativi.

Le insegnanti aiutano gli stranieri a usare l’italiano in situazioni comunicative quotidiane, dando priorità all’interazione orale”, spiegano le insegnanti volontarie.

Le tecniche utilizzate sono le più varie: accanto a materiali didattici tradizionali, come il libro di testo e le schede didattiche, vengono utilizzati anche video, canzoni e giochi, e sono previste anche delle uscite sul territorio, per esercitare la lingua in contesti reali.

Essendoci molta eterogeneità nelle conoscenze linguistiche degli allievi, la classe viene suddivisa in piccoli gruppi e le insegnanti offrono un aiuto il più personalizzato possibile.

Al centro di questa esperienza di inclusione viene messa la relazione: rispettando le differenze nei ritmi di apprendimento, la scuola diventa un’occasione di scambio e di crescita reciproca.

A oggi sono due i corsi attivati,

entrambi nella giornata di martedì: uno al mattino, dalle 9.00 alle 11.00 nella sala parrocchiale delle Acli, e l’altro serale, dalle 18.30 alle 20.00 nelle scuole elementari.

Gli studenti possono scegliere la fascia oraria che preferiscono, a seconda delle loro esigenze.

Le insegnanti, tutte volontarie e coordinate dal professor Nereo Turati, quest’anno sono diventate nove, da sei che erano.

“C’è ancora bisogno di volontari, poiché vorremmo offrire agli studenti due giorni di frequenza alla settimana. Risulta quindi fondamentale che ci sia un buon numero di insegnanti che lavorino a rotazione e che siano interscambiabili”, sottolinea l’assessora Elena De Marchi ringraziando per la concessione spazi l’Istituto comprensivo e la parrocchia.