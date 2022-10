Presidio di vicinanza e cura – Marano Vicentino: inaugurata la nuova medicina di gruppo – Avviata la campagna di vaccinazione antinfluenzale

È stata che unifica le due vecchie medicine di gruppo in una unica: un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale che ne ha avviato la progettazione nel precedente mandato amministrativo e che oggi ha completato questo percorso, in collaborazione con i medici e con l’AUlss 7 Pedemontana.

La partecipata cerimonia di inaugurazione ha visto al partecipazione del direttore del Distretto 2, Francesco Calcaterra, del presidente della Conferenza dei sindaci, Franco Balzi, degli ex-medici, ora in pensione, e di alcuni ex-Sindaci del paese.

Da questo nuovo presidio sanitario

è stata avviata in questi giorni la campagna di vaccinazione antinfluenzale: il vaccino sarà offerto gratuitamente agli assistiti dai medici maranesi che hanno compiuto i 60 anni di età e a chi ha meno di 60 anni di età e soffre di patologie croniche.

La vaccinazione sarà effettuata su appuntamento; per fissare un appuntamento ci si può recare in una delle farmacie di Marano Vicentino; presso il punto prelievi di Marano Vicentino in via Sant’Angelo 5 lunedì 31 ottobre, dalle 8.30 alle 10.00, o mercoledì 2 novembre, dalle 9.00 alle 11.00, quando si troveranno i volontari di Marano Solidarietà a favorire il servizio; oppure rivolgersi al personale infermieristico della medicina di gruppo San Lorenzo.

La nuova medicina di gruppo è un modo per affrontare la carenza di medici di medicina generale, mettendo a disposizione uno spazio che favorisca il loro permanere sul territorio maranese e che migliori il servizio a beneficio della cittadinanza.

Negli spazi di via sant’Angelo, tutti i giorni,

è presente anche del personale infermieristico di supporto ai medici e per le medicazioni e le iniezioni; nello stesso spazio c’è anche il servizio del punto prelievi, rivolto alla cittadinanza anziana e alle categorie fragili, su prescrizione dei medici di medicina generale.

“Sono convinto che la cittadinanza stia apprezzando appieno la validità di questa nuova collocazione della medicina di gruppo unificata, uno spazio luminoso e accogliente dedicato a un importante servizio di vicinanza e cura.

Il lavoro di gruppo porterà ulteriori benefici, come il buon funzionamento della campagna antinfluenzale, che procede positivamente grazie alla collaborazione tra il Comune, i medici, la squadra della Protezione civile e i volontari di Marano Solidarietà”, afferma il Sindaco, Marco Guzzonato.

L’unificazione delle medicine di gruppo nella San Lorenzo favorirà il lavoro in squadra dei medici, garantirà una più efficace copertura di vacanze e assenze, con un servizio a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato, tutelando maggiormente la cittadinanza fragile e anziana.

Il progetto è stato fatto in accordo con l’AUlss 7 Pedemontana e con gli stessi medici, con i quali il Comune ha collaborato in modo proficuo, a partire dall’importanza che il medico di famiglia ha nel tessuto sociale della comunità.

L’accordo prevede inoltre un rimborso mensile da parte dei medici al Comune per l’utilizzo dei locali.