Sicurezza: al via il controllo serale e gli incontri con i cittadini – Malo: azione di controllo congiunto del Territorio

Sicurezza ancora al centro dell’azione dell’Amministrazione Marsetti. Dopo l’approvazione del progetto di implementazione della video-sorveglianza, di nuovi varchi elettronici e telecamere per i furbetti dei rifiuti, il Sindaco ha dato il via libera all’azione di controllo congiunto del Territorio con volontari e Forze dell’Ordine.

Da domani, venerdì 21 ottobre,

con tre/quattro uscite serali la settimana, i volontari del gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC-ODV), eseguiranno un servizio di osservazione nelle diverse zone del Centro e delle Frazioni con il nuovo mezzo donato dal Comune.

Un servizio che verrà effettuato in coordinamento con il comando di Polizia Locale che sarà presente anche con auto civetta e con il supporto dei Carabinieri per eventuali azioni congiunte. Obiettivo prevenire i furti in abitazioni, edifici commerciali e produttivi.

«Questo progetto – spiega sindaco, Moreno Marsetti –

l’avevo avviato ancora nella passata Amministrazione quando ero assessore alla Sicurezza. Utilizzeremo uomini e mezzi, posti di blocco ma anche il sistema Targa System perché è necessario dare una risposta decisa ai Cittadini che chiedono maggiore sicurezza.

Ringrazio gli Agenti ma soprattutto i volontari dell’ANC per questo importante servizio alla Comunità». Il progetto sarà attivo in una prima fase sino alle festività natalizie.

Prevenzione che avverrà anche con il ciclo di incontri pubblici sul tema di sicurezza con il supporto del personale della Questura di Vicenza che sarà sul tavolo dei relatori per dare suggerimenti e fornire informazioni sul come proteggersi dalle truffe e sentirsi più sicuri tra le mura di casa.

Si parte giovedì 27 ottobre alle ore 20.30

alla sala San Bernardino con la presenza del vice-questore aggiunto della Polizia di Stato (dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Vicenza), dott. Raimondo Martorano che sarà presente assieme all’ispettore Leonardo Cecchetto, coordinatore delle squadre volontari dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (U.P.G.S.P.).

Malo, 20 ottobre 2022

