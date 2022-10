Si tratta dei parrucchieri Giovanni Lunardon, Simone Toniato e Fabio Viero – Maestro Artigiano, tre marosticensi nell’elenco regionale

Tre marosticensi tra i vicentini negli elenchi regionali di “Maestro Artigiano”.

Sono Giovanni Lunardon, Simone Toniato e Fabio Viero, titolari di saloni di bellezza, che con passione insegnano l’artigianalità e il proprio mestiere ai molti collaboratori che negli anni hanno potuto acquisire competenze e fare esperienza, e in molti casi, avviare una loro attività imprenditoriale.

Ad accomunarli una lunga carriera fatta di professionalità e impegno mostrati nel proprio lavoro.

“Siamo orgogliosi ma non sorpresi di questo riconoscimento. Da tempo Marostica si distingue per realtà imprenditoriali d’eccellenza, capaci di fare scuola e di attirare attenzione e conoscenza – dichiara Ylenia Bianchin, assessore alle attività produttive del Comune di Marostica –

Nello specifico si tratta di tre attività leader nel campo della bellezza, dove stile, manualità e innovazione sono caratteristiche fondamentali. È anche grazie a queste attività che la città continua a vivere e ad essere un cuore pulsante, dove cittadini e visitatori possono trovare servizi qualificati e personalizzati e legati ad una tradizione tipicamente italiana. Complimenti davvero”.

“Di Maestri oggi ce n’è bisogno – spiega Felice Baggio,

presidente del Mandamento di Marostica di Confartigianato Imprese Vicenza – così come di giovani che apprendano saperi artigianali dove innestare le loro creatività e le nuove competenze. Quella del Maestro Artigiano nel nostro Paese è una storia che inizia nelle “botteghe” secoli fa e che con creatività, competenze e innovazione, è arrivata sino a noi”.

In queste settimane i tre maestri artigiani sono protagonisti di una campagna social firmata da Confartigianato che racconta e promuove la loro storia.

Figlio d’arte, Giovanni Lunardon svolge la professione di parrucchiere da 35 anni. Nel corso del tempo, Giovanni ha voluto trasferire le competenze acquisite nella pratica quotidiana nelle attività di sviluppo e ricerca per molte aziende del settore cosmetico.

Fin da bambino, Simone Toniato sapeva già quale sarebbe stata la sua vera passione: svolgere la professione di parrucchiere. Grazie all’insegnamento di molti maestri, Simone ha potuto apprendere quella che lui definisce arte e che gli ha permesso, nel tempo, di trasferire le proprie competenze alle nuove generazioni. Oggi festeggia i 32 anni di attività.

Dal 1869, la famiglia Viero si dedica con passione all’arte della barberia e dell’acconciatura maschile, tramandando la tradizione di padre in figlio. Oggi le redini dell’azienda sono in mano a Fabio Viero, che rappresenta la quarta generazione. Per molti anni, Fabio è stato anche maestro della scuola di acconciatura maschile, insegnando l’artigianalità e il proprio mestiere a circa 400 allievi.

Da marzo 2021 la figura del Maestro Artigiano è riconosciuta “per legge”.

La Regione, infatti, ha istituito questo titolo che non è solo un riconoscimento ma assume anche un valore concreto. Con l’istituzione del titolo di Maestro Artigiano la Regione riconosce l’alto valore della realtà di un settore sia nel contribuire allo sviluppo del territorio che nella formazione dei giovani futuri artigiani.

Marostica, 11 ottobre 2022