Lusiana: auto rovesciata sulla carreggiata, ferito il conducente

La notte scorsa, alle 00:40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 69 in località Pilastro a Lusiana per un’auto finita rovesciata sulla carreggiata, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il giovane autista, che è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale a Bassano del Grappa.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.