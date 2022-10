Lonigo: nasce lo sportello “Ascoltami”

Uno sportello d’ascolto gratuito per chiunque abbia bisogno di confrontarsi su problemi legati alle dipendenze: nasce a Lonigo “Ascoltami”, grazie al Comune e alla Comunità Papa Giovanni XXIII.

“Il servizio – spiega l’assessore al sociale Sandra De Marzi – è finanziato dal Comune e rivolto a giovani, adulti, genitori e insegnanti.

Qui troveranno educatori ed esperti disponibili a un confronto e un sostegno su dubbi, difficoltà, problemi legati alle dipendenze e ai primi consumi”.

Il giovedì pomeriggio quindi, dalle 14 alle 18 e su appuntamento, chiunque potrà richiedere lo sportello, che si troverà presso l’edificio Barchesse, adiacente al municipio, in via Castelgiuncoli 5.

“Con questa iniziativa abbiamo messo in campo una vera e propria rete sinergica tra servizi comunali e operatori del settore, per dare un supporto concreto ai nostri cittadini.

Il momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha toccato fortemente il nostro benessere, anche emotivo e psicologico – commenta De Marzi – prendiamoci cura di noi e cogliamo questa opportunità di aiuto gratuito”.

Per poter attivare lo sportello basta contattare o inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3427478654 o scrivere alla mail ascoltami@apg23.org.

Lonigo, 18 ottobre 2022

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio.

Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l’emarginazione e la povertà. La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 24, facendo crescere il rapporto con Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in piedi accanto ai poveri.

La condivisione diretta con gli emarginati, i rifiutati, i disprezzati è una strada scomoda, che obbliga a non chiudere gli occhi sulle ingiustizie. Una strada che una volta intrapresa affascina, cattura, conduce ad abbandonare i falsi miti che troppo spesso portano all’infelicità.

Oggi la Comunità siede a tavola, ogni giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. La Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”.

Dal 2006 APG23 siede alle Nazioni Unite con lo Status di Consultative Special nell’Ecosoc (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), facendosi portavoce degli ultimi del mondo laddove i leader internazionali prendono le decisioni sulle sorti dell’umanità.

Grazie alla forza dei suoi membri, dei volontari e di chi la sostiene la Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il grande progetto di solidarietà di don Oreste: essere famiglia con chi non ce l’ha.