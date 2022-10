I vantaggi di imparare le lingue online

Internet ha rivoluzionato il modo in cui viviamo la nostra vita. Ci ha dato accesso ad una quantità illimitata di informazioni, e ha reso l’apprendimento più facile che mai. Questo è particolarmente vero quando si parla delle lingue straniere, ormai necessarie per diventare veri “cittadini del mondo”. Grazie ai tools, ai corsi e ai siti web per l’apprendimento delle lingue online, chiunque abbia una connessione a Internet può imparare una nuova lingua senza problemi di sorta. Oggi, dunque, scopriremo insieme quali sono i vantaggi di imparare gli idiomi stranieri sul web.

Imparare restando sulla poltrona

Il vantaggio principale di imparare una lingua straniera online è il seguente: lo si può fare da casa propria, restando comodamente seduti sulla poltrona. Non è necessario frequentare una scuola di lingue “fisica” o assumere un tutor, dato che ci sono alcune piattaforme digitali che mettono a disposizione svariati corsi.

Su https://www.italki.com/it, ad esempio, si possono trovare corsi per imparare l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese e persino il cinese o il giapponese. Tutto ciò che serve è una connessione a Internet attiva e un po’ di motivazione. In questo modo sarà possibile imparare qualsiasi idioma in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Seguire un programma flessibile

Un altro vantaggio tipico dell’apprendimento delle lingue online è la possibilità di studiare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, seguendo dunque un programma molto flessibile. Infatti, è possibile accedere ai corsi anche quando si è in viaggio, grazie alla presenza di applicazioni per smartphone e tablet.

In questo modo si può sfruttare qualsiasi momento libero per imparare qualche nuova parola o espressione, senza doversi preoccupare più di tanto. In altri termini, si può ottimizzare al massimo il tempo che si ha a propria disposizione, incastrando l’apprendimento con altri impegni, come il lavoro o la famiglia.

Tante opzioni in una sola piattaforma

Se si selezionano piattaforme di corsi online come Italki, si ha la possibilità di scegliere tra diversi corsi, a seconda della lingua che si desidera imparare. Sono più di cento le opzioni a propria disposizione, e nessuno impedisce di apprendere più di un idioma straniero allo stesso tempo. In secondo luogo, è possibile scegliere i corsi anche in base al proprio livello di partenza.

Per fare un esempio pratico: se si parla già il tedesco, ma si desidera apprendere la lingua per lavorare, si possono scegliere dei corsi appositi. Inoltre, è possibile contare su un’ampia gamma di insegnanti, ognuno con il proprio metodo di insegnamento e il proprio stile unico.

Una soluzione per ogni budget

In generale i corsi online, come quelli di Italki, sono più economici di quelli organizzati dalle scuole fisiche. Inoltre, alcune piattaforme offrono anche sconti in determinate occasioni, o promozioni speciali. In questo modo è possibile trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e aspettative in termini di tempo, e anche di budget.

Naturalmente è importante citare l’opportunità di utilizzare dei tool gratuiti per esercitarsi e per apprendere i rudimenti di una lingua. Ma è ovvio che queste risorse non potranno mai raggiungere il livello dei corsi a pagamento.