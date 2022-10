Lillo tratto in salvo dai VVF di Schio

Lillo, un cane meticcio di 16 anni, caduto in un dirupo in località San Zeno a Schio, impossibilitato a risalire il pendio per il notevole dislivello e la presenza di rovi è stato salvato nel primo pomeriggio dai vigili del fuoco.

Un operatore SAF (Speleo alpino Fluviale), si è calato raggiungendo l’animale, che è stato recuperato e consegnato sano e salvo alla felice proprietaria.