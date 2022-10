Lavori di asfaltatura in notturna in Largo Goethe e contra’ Vittorio Veneto

Proseguono gli interventi di asfaltatura e di ripristino del manto stradale a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana, in Largo Goethe e contra’ Vittorio Veneto a Vicenza.

Come già annunciato, da questa sera (lunedì 3 ottobre) prende il via l’intervento di ripristino della pavimentazione stradale di Largo Goethe e contra’ Vittorio Veneto. In collaborazione con Viacqua S.p.a.

Nello specifico, saranno utilizzati materiali più rigidi di quelli tradizionali, con maggiore resistenza alla formazione di sfondamenti. A ciò, nei punti più sollecitati, verrà aggiunta una speciale membrana bituminosa. Questa avrà la funzione di impedire la risalita delle fessurazioni profonde, contribuendo a rendere più duraturo l’intervento.

Durante i lavori, che saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 5.30, fino a venerdì per ridurre il disagio alla circolazione sulle strade interessate sarà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/). Il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.